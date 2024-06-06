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Tele2, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» договорились о сотрудничестве в противодействии мошенничеству и запуске решений на базе ИИ

Tele2, российский оператор мобильной связи, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» объявили о начале нового этапа сотрудничества. Компании будут противодействовать телефонному мошенничеству и разрабатывать высокотехнологичные ИИ-решения для безопасности финансовых и мобильных услуг.

Tele2, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» планируют совместно разрабатывать и внедрять инновационные проекты на основе искусственного интеллекта и алгоритмов больших данных (big data) для безопасности финансовых и мобильных услуг. Также предполагается развивать экспертное сообщество и активизировать обмен опытом для усиления противодействия мошенничеству. Особый фокус в рамках нового этапа сотрудничества – на разработке решений по мониторингу и управлению услугами для сохранения высокого качества услуг и повышения доступности связи.

Партнерство Tele2 и «Т-Мобайла» началось в 2017 г. «Т-Мобайл» был запущен на сетях Tele2 и стал одним из первых виртуальных операторов в «фабрике MVNO». В 2019 г. «Т-Банк» и Tele2 протестировали антифрод-платформу для определения разных видов мошенничества с использованием подмены номеров.

Антон Годовиков, генеральный директор Tele2, сказал: «Меморандум, с одной стороны, усиливает сотрудничество с нашими давними партнерами, с другой – фокусируется на острых проблемах времени. Tele2 успешно и давно работает на рынке MVNO, и уверен, у этой ниши остается потенциал к росту. «Т-Банк» – доказательство того, насколько успешным может быть проект по запуску виртуального оператора. Мы как трендсеттер и создатель нестандартных решений на рынке мобильной связи будем рады обмену экспертизой с «Т-Мобайлом», который стал ярким игроком в телекоме. Вместе с тем с «Т-Банком» нас связывает успешное сотрудничество в противодействии телефонному мошенничеству. Настройка нашей антифрод-платформы совместно с ведущими банками, в том числе «Т-Банком», позволила защитить миллионы клиентов от звонков с использованием социальной инженерии. Злоумышленники постоянно обновляют сценарии, поэтому мы считаем жизненно важными совместные усилия в борьбе с этой проблемой».

Станислав Близнюк, председатель правления «Т-Банка», отметил: «Tele2 является давним и важным партнером нашей экосистемы. Наше сотрудничество, начавшееся однажды как инфраструктурное, уже давно вышло за его пределы – пора идти дальше и ставить новые совместные цели. Проактивная защита наших клиентов от действий мошенников – один из ключевых фокусов для «Т-Банка» и «Т-Мобайла». Сейчас мы строим коалицию с другими операторами, банками и государством для создания единого технологического купола для защиты россиян. Уверены, что наше сотрудничество с Tele2 усилит консолидацию отрасли в борьбе с телефонным мошенничеством и поможет достичь коренного перелома в этой сфере».

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