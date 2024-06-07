Выручка стартапов-резидентов платформы SberUnity превысила 120 млрд рублей

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Венчурная платформа «Сбера» SberUnity проанализировала доступные данные о своих участниках. Совокупная выручка российских резидентов по данным за 2023 г. превысила 120 млрд руб., а среднегодовая динамика роста составила 30%».

Сегодня на платформе SberUnity представлено свыше 4300 стартапов, 86% из которых из России и 14% международные — из Индии, Казахстана, Турции и других стран. 60% стартапов находятся на стадии MVP и первых продаж, 40% — на стадии масштабирования и выше. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Топ-5 индустрий, которые представляют стартапы платформы: EdTech и E-commerce — 13%, FinTech и AdTech — 9%, industry 4.0 — 8%. Более 30% стартапов используют в своих решения искусственный интеллект.

Александр Ведяхин: «Мы создавали SberUnity с прицелом на потребности российского венчурного рынка. Инфраструктура помогает автоматизировать и упрощать работу с открытыми инновациями для корпораций и венчурных инвесторов, тем самым снижая барьеры для развития технологических стартапов. Это пример сервиса, который важен не только для «Сбера», но и для страны в период ее интенсивной технологической трансформации: инновационные решения, в том числе в области импортозамещения, ищут на ней 97 корпораций-заказчиков».

Корпоративные заказчики могут выбрать стартап из базы или опубликовать собственный запрос на поиск интересующей инновации. С момента открытия платформы сумма сделок между корпорациями-резидентами и стартапами-резидентами только через счета открытые в Сбербанке, уже составила 14 млрд руб.

Объекты для инвестиций на платформе выбирают 500 представителей венчурных фондов и бизнес-ангелов. Приоритеты фондов по технологиям — Fintech и Deeptech, бизнес-ангелов — ИИ и BigData. Инвесторы могут выбрать подходящий стартап, а также партнеров для синдицированной сделки.