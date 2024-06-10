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DIS Group и Axoft договорились о продвижении российских решений для управления данными

Axoft и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, которая включает ETL-решение «Плюс7 ФормИТ», решение по управлению данными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-данными» Юниверс MDM», cистему управления знаниями «Плюс7 Маяк» и ряд других.

Axoft – центр экспертизы и дистрибуции информационных технологий, работает на IT-рынке с 2004 г., имеет региональную сеть (по всей России работают 20+ представительств), обладает портфелем, который включает более 500 ведущих поставщиков ПО и «железа», облачных провайдеров.

«Для нашего портфеля мы подбираем продукты в области импортозамещения, прикладное ПО, средства защиты данных, которые позволяют отечественным компаниям решать ключевые бизнес-задачи, предоставляем бизнесу и государству доступ к самым передовым технологиям. Партнёрство с компанией DIS Group позволит предложить нашим партнерам и их заказчикам мощное и надёжное российское ПО в области управления данными», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений Axoft.

Все решения, предлагаемые компанией DIS Group в рамках своей платформы, входят в реестр российского ПО и внедрены в такие организации как МКБ, ДИТ Москвы, «Русгидро», Счетная палата РФ.

«Axoft – один из лидирующих дистрибьюторов программного обеспечения в России. При поддержке компании мы планируем установить партнёрские отношения с теми реселлерами, с которыми ранее не работали - особенно в удаленных регионах России. Перспективы нашего сотрудничества в этом направлении мы оцениваем очень позитивно», – отметил Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

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