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Генеральный директор АО «ФлексСофт» Аркадий Лобас дал оценку применимости ИИ в банковском бизнесе и ИТ-разработке

«Для разработки уникального программного обеспечения нужен гений, который есть только у человека», ― интервью на ПМЭФ гендиректора АО «ФлексСофт» Аркадия Лобаса о перспективах применения искусственного интеллекта

Важное место в повестке ПМЭФ 2024 заняла тема искусственного интеллекта. Генеральный директор АО «ФлексСофт» Аркадий Лобас на полях Форума дал собственную оценку применимости этого инструмента в банковском бизнесе и в ИТ-разработке.

Он также перечислил технологические тренды в финансовой сфере и привел примеры успешного сотрудничества банков и ИТ-компаний в решении задач по импортозамещению программного обспечения.

Смотрите интервью Аркадия Лобаса на ПМЭФ 2024 телеканалу «Про Бизнес».

erid:LjN8KFY5QРекламодатель: АО "ФлексСофт"ИНН/ОГРН: 7702345922/103770200949Сайт: http://www.flexsoft.com/

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