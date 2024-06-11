МТС объявляет о назначении Софьи Митрофановой на должность генерального директора «МТС Медиа»

ПАО «МТС» сообщает о назначении Софьи Митрофановой на должность генерального директора ООО «МТС Медиа», объединяющего развлекательные активы МТС. Елена Бальмонт, занимающая этот пост, покидает компанию. Изменения вступают в силу с 11 июня 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Софья Митрофанова работает в медиаиндустрии более 15 лет. С 2021 по 2023 гг. занимала должность генерального директора онлайн-кинотеатра Premier. С 2020 по 2021 гг. была директором дирекции по коммуникациям холдинга «Газпром-медиа». С 2018 по 2020 гг. работала генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Okko и директором по контенту группы компаний Rambler, а с 2016 по 2018 гг. занимала пост директора по контенту видеосервиса «Иви». С 2012 по 2016 гг. была директором по продажам The Walt Disney CIS и отвечала за сделки с VOD в России и в странах бывшего СССР. С 2006 по 2011 гг. руководила российским офисом польской медиакомпании ITI Group, где под ее руководством был запущен первый и единственный канал советского и россииского кино на польском Woina I Pokoj, который получил престижную награду Hot Bird Award как лучший киноканал.

Елена Бальмонт завершила базовый этап выделения, сборки и внутренней интеграции «МТС Медиа», сохранившего уникальную экспертизу каждого из сервисов. Бальмонт определила стратегические направления работы и сформировала высокопрофессиональную команду, вместе с которой запустила синергетическое взаимодействие между сервисами и цифровой экосистемой МТС.

«Хочу поблагодарить Елену за завершение процесса консолидации активов, над которым она работала в Совете директоров МТС и на посту генерального директора ООО «МТС Медиа» в течение последнего года. Софье Митрофановой в новой должности предстоит управлять пулом развлекательных медиаактивов, выводить их на новый уровень и обеспечить лидерство на новом этапе развития медиаиндустрии в России. Это очень интересный вызов. Уверен, что Софья достойно его примет и, основываясь на имеющемся у нее опыте, покажет всему рынку новые возможности индустрии медиа и развлечений», - сказал президент МТС Вячеслав Николаев.

Елена имеет более 20 лет опыта в медиаиндустрии. Она начала карьеру в отрасли в 1999 г. с работы в ЗАО «Сеть телевизионных станций» (в последствии - Холдинг «СТС Медиа»), где проработала более 12 лет на руководящих должностях. В 2011–2012 гг. была заместителем генерального директора компании «Контент Юнион». А в 2012 г. возглавила компанию Paramount Global (ранее – Viacom International Media Networks) в России, СНГ, Украине и странах Балтии, и исполняла обязанности члена совета директоров совместного предприятия VIMN и Legacy Media LLC. Имеет профильное образование в сфере ИТ-безопасности, а также степень Executive MBA российско-бельгийской программы AntwerpManagement School и Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

Управляющая компания «МТС Медиа» была создана в феврале 2024 г. для развития медийного направления внутри цифровой экосистемы МТС, завершила консолидацию бизнесов группы в сфере развлечений. В ходе объединения для сервисов «Строки» и «МТС Лейбл», запущенных МТС, были созданы дочерние компании ООО «МТС Строки» и ООО «МТС Лейбл». Затем входящие в МТС ООО «Кион» (управляет онлайн-кинотеатром KION) и ООО «МДТЗК» (направление МТС Live) также стали дочерними компаниями «МТС Медиа». «МТС Музыка», оставаясь технически частью МТС, также перешла в подчинение «МТС Медиа».