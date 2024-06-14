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IVA MCU возглавила рейтинг ВКС CNews Analytics второй год подряд

IVA Technologies подтвердила лидерство в области разработки решений для видеоконференцсвязи, возглавив рейтинг CNews Analytics второй год подряд.

Платформа видеоконференцсвязи IVA MCU, созданная компанией IVA Technologies, была признана лучшей в рейтинге CNews Analytics: Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи 2023, который был опубликован ИТ-маркетплейсом Market.CNews.

Рейтинг составлялся на основе данных о совокупной выручке компаний и их крупнейших интеграторов от создания решений в области ВКС. Учитывая показатели интегратора, итоговый результат IVA Technologies за отчетный период составил 4 млрд руб. Эта победа подтверждает стабильность компании и ее способность удовлетворить потребности заказчиков в сфере видеоконференцсвязи.

Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies: «Присуждение победы в рейтинге ВКС второй год подряд — значимое событие для IVA Technologies. Мы подтвердили лидерство на рынке корпоративных коммуникаций по итогам 2023 года по объемам выручки и в будущем нацелены придерживаться нашей стратегии развития, позволяющей показывать высочайшие темпы роста. Мы продолжим расширять нашу экосистему IVA, привлекать новых заказчиков и партнёров, усиливать команду, наращивать объемы выручки и добиваться новых высот в бизнесе!».

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