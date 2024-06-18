«Консист Констракшн» и «Волгопромавтоматика» объявили о начале сотрудничества

Инженерно-техническая компания «Волгопромавтоматика» (ВПА) и российский производитель оборудования «Консист Констракшн» (структурное подразделение «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») объявили о начале сотрудничества. Партнерство направлено на интеграцию передовых программируемых логических контроллеров (ПЛК) в ключевые промышленные проекты.

Стороны намерены осуществлять совместные инициативы в таких отраслях как металлургия, пищевая индустрия и энергетика. Заказчикам предложат для внедрения современное оборудование Consyst Electronics, обеспечивающее надежное управление производственными процессами. Вендор «Консист Констракшн» предоставляет техническую и сервисную поддержку поставляемого оборудования.

ВПА выполняет комплексные работы с использованием новых технологий, начиная с проектирования и заканчивая вводом в эксплуатацию и ремонтами. Компания будет снабжать приборами Consyst Electronics и оказывать услуги на объектах заказчиков.

Григорий Хзарджан, руководитель отдела продаж «Волгопромавтоматика», отметил: «Наши компании разделяют общие ценности и стремятся к высокому качеству и инновационности в своей деятельности. Производитель ПЛК обеспечивает возможность отгрузки оборудования из Москвы, а также гарантийное обслуживание и обучение персонала. Важным фактором при выборе «Консист Констракшн» в качестве партнера стала надежная система поддержки. В результате объединения усилий мы сможем предложить еще больше интегрированных и эффективных решений для стабильности производства».

Нина Михайлова, руководитель партнерского отдела «Консист Констракшн», сказала: «Основой партнерства является доверие, целеустремленность и взаимное уважение между двумя компаниями, что создает благоприятные условия для успешной реализации проектов. Наша команда имеет экспертизу в области производства контроллеров, а совместная работа с «Волгопромавтоматикой» позволит нам расширить клиентскую базу и предоставить заказчику комплексные и инновационные продукты».