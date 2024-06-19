CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«МТС Юрент» поддерживает инициативу зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Вячеслава Даванкова по созданию электросамокатной полиции в городах России

«МТС Юрент» поддерживает инициативу зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Вячеслава Даванкова по созданию электросамокатной полиции в городах России. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Раз в крупных городах России есть мотополиция, то, логично, что идея самокатной полиции также имеет место быть.

Безопасность наших пользователей и всех участников дорожного движения — превыше всего, поэтому «МТС Юрент» готов помочь самокатами для нового специализированного подразделения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

ПСБ получил премию Finnext за сервис открытия расчетных счетов по биометрии

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Экс-директор Oracle в России стал коммерческим директором СУБД «Яндекса»

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

«Почте России» выписали грандиозный штраф за нарушение договора с Минцифры

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024