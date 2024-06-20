CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Big Data
|

DataOps Platform стала победителем премии CNews в номинации «Инновация года»

МТС стала победителем премии CNews в номинации «Инновация года»: Self-Service-платформа для работы с большими данными». Наградой отмечена DataOps Platform, предоставляющая инструменты для хранения, обработки, контроля качества и виртуализации данных, а также построения отчётности и многое другое.

Главное преимущество DataOps Platform — возможность продуктовых команд самостоятельно работать с данными, не требуя при этом привлечения полноценной команды разработчиков. Это способствует ускорению процессов, экономии средств и инновационному развитию продуктовой линейки. Замена импортных Data-сервисов на DataOps Platform позволяет безопасно и быстро перенести все продукты, работающие с данными, на собственную платформу.

В МТС платформа смогла заменить весь технологический стек по работе с данными. Благодаря применению DataOps время обработки и передачи информации было сокращено до нескольких секунд, что позволило значительно увеличить эффективность работы с данными. Кроме того, снижение расходов на поддержку и лицензии вендорских решений оценивается в 1,5 млрд руб. в год, что свидетельствует о значительной экономической эффективности и выгоде от использования этой платформы. В настоящий момент на решение переведено 92% продуктов экосистемы МТС, таких как «МТС Маркетоло»г, «МТС Trave»l, Kion и другие.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Производитель микроэлектроники GS Nanotech сменил гендиректора третий раз за два года

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Российские ИТ ждет стагнация? Компании сократят инвестиции в развитие из-за новых налогов

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

«Ростех» запатентовал 3D-печать методом электронно-лучевой сварки

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как скачать фотографии из зарубежных облачных хранилищ: инструкция для iCloud, Google Диска и других сервисов

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024