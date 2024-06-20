DataOps Platform стала победителем премии CNews в номинации «Инновация года»

МТС стала победителем премии CNews в номинации «Инновация года»: Self-Service-платформа для работы с большими данными». Наградой отмечена DataOps Platform, предоставляющая инструменты для хранения, обработки, контроля качества и виртуализации данных, а также построения отчётности и многое другое.

Главное преимущество DataOps Platform — возможность продуктовых команд самостоятельно работать с данными, не требуя при этом привлечения полноценной команды разработчиков. Это способствует ускорению процессов, экономии средств и инновационному развитию продуктовой линейки. Замена импортных Data-сервисов на DataOps Platform позволяет безопасно и быстро перенести все продукты, работающие с данными, на собственную платформу.

В МТС платформа смогла заменить весь технологический стек по работе с данными. Благодаря применению DataOps время обработки и передачи информации было сокращено до нескольких секунд, что позволило значительно увеличить эффективность работы с данными. Кроме того, снижение расходов на поддержку и лицензии вендорских решений оценивается в 1,5 млрд руб. в год, что свидетельствует о значительной экономической эффективности и выгоде от использования этой платформы. В настоящий момент на решение переведено 92% продуктов экосистемы МТС, таких как «МТС Маркетоло»г, «МТС Trave»l, Kion и другие.