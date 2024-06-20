СберТех рассказал на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров о способах повышения эффективности разработки

В рамках конференции CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров эксперты СберТеха, российского разработчика программного обеспечения, выступили с докладом на тему повышения эффективности в ИТ.

Сергей Артюхов, директор дивизиона Platform V Works, рассказал об основных тенденциях развития ИТ-отрасли. Одна из них – кадровый кризис, который заставляет российские компании искать пути развития отрасли. «Нам нужно уже сегодня думать над ростом производительности и эффективности труда», — отметил спикер.

В своем выступлении эксперт напомнил о философии бережливого производства, или lean production (lean-технологии) — концепции управления процессами, направленной на сокращение потерь и повышение качества продукта или сервиса. В соответствии с концепцией бережливого производства в бизнес-процессах возникает восемь видов потерь, которые препятствуют росту продуктивности и эффективности.

Эти же самые виды потерь присутствуют и в ИТ, но с некоторой спецификой, считает Сергей. Среди них могут быть потери от реализации ненужных функций, переключения контекста, ошибок в продукте или документации, отказа от развития навыков человека и другие.

«Наша задача — сделать борьбу с потерями системной. Поэтому важно, чтобы на российском рынке были платформы для эффективной разработки и управления проектами, доступные как сервис и усиленные инструментами искусственного интеллекта на каждом этапе», — подчеркнул Серей Артюхов.

Эксперт познакомил участников мероприятия с Platform V Works — семейством инструментов для разработки продуктов, командной работы и управления производственным процессом. Инструменты проинтегрированы между собой, что позволяют создать единый рабочий ландшафт, который дает возможность снимать общие метрики со всех процессов. Это помогает принимать взвешенные решения, подкрепленные более полным анализом данных, вносить изменения в процессы и улучшать их.

Использование продуктов Platform V Works позволяет создать полностью импортонезависимый конвейер разработки программного обеспечения, оптимизировать ресурсы и значительно ускорять релизные циклы.

Отдельно Сергей рассказал об инструментах автоматизации, в том числе и на основе искусственного интеллекта, которые позволяют отдать рутинные операции машине, а разработчикам высвободить время для сложных и интересных инженерных задач.