«Битрикс24» и РТУ МИРЭА заключили соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-специалистов

«Битрикс24» и МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) начинают подготовку специалистов в сфере цифровой трансформации на базе платформенных решений «Битрикс24». В рамках заключённого соглашения студенты Института информационных технологий получат полный доступ к сервисам платформы «Битрикс24», к обучению востребованным на рынке прикладным навыкам и знаниям по управлению бизнесами с применением современных цифровых технологий. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Обучение начнется в 2024/2025 учебном году. Первыми с возможностями и функционалом платформы «Битрикс24» познакомятся студенты направления «Прикладная информатика» профилей «Цифровая трансформация» и «Информатизация организаций».

Обучение работе с платформой будет интегрировано в дисциплины «Информационные системы управления корпоративным контентом и взаимоотношениями с клиентами» и «Стратегия трансформации бизнес-процессов и моделей».

Студенты освоят принципы создания цифровых рабочих мест сотрудников компаний, no-code и low-code автоматизации бизнес-процессов, а также организации электронного документооборота и настройки сервисов для автоматизации взаимодействия с клиентами. Кроме того, планируется обучение по использованию нейросетей в оптимизации бизнес-процессов на базе ИИ-ассистента CoPilot.

При успешном освоении материалов практических занятий начинающие специалисты смогут пройти бесплатную сертификацию «Битрикс24» и подтвердить приобретенные навыки.

Также у студентов Института информационных технологий будет возможность применить полученные компетенции на практиках и стажировках у партнеров компании. Партнерская сеть «Битрикс24» сегодня — это более 17 тыс. компаний-партнеров в 450 городах России.

Лагунова А.Д., зав. кафедрой Цифровой трансформации РТУ МИРЭА: «Изучение востребованных рынком инструментов цифровой трансформации бизнеса - это одна из важнейших задач при подготовке ИТ-специалистов сегодня и в перспективе. ИТ-индустрия развивается стремительными темпами и только через партнерство с ведущими компаниями студенты могут получить доступ к актуальным цифровым инструментам и технологиям, необходимым ИТ-профессионалу. Сотрудничество с ИТ-вендорами, занимающими лидирующие позиции, позволяет Университету обучать специалистов с подтвержденными компетенциями и заключенное с компанией «Битрикс24» соглашение расширяет это сотрудничество за счет применения цифровых решений на базе «1С-Битрикс». Такие результаты откроют для наших студентов широкие возможности участия в проектах цифровой трансформации компаний различного размера, а учитывая количество компаний, которые внедряют и используют решения «Битрикс», позволят быстрее находить места для практик, стажировок и трудоустройства».

Михаил Беляев, руководитель образовательного направления «Битрикс24»: «Через пару лет студенты придут в компании, которые уже используют или будут внедрять платформы для автоматизации бизнеса. Изучение «Битрикс24» поможет им быстрее влиться в работу, а еще лучше — с первых недель вывести компанию на новый уровень автоматизации, улучшая коммуникацию, уровень продаж или клиентского сервиса. От этого выигрывают все участники сотрудничества: ВУЗ, студент и бизнес».