Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в «МД Аудит»

Компания SL Soft (разработчик российских бизнес-приложений в периметре ГК Softline) приобрела контролирующую долю в «МД Аудит», приступив к формированию продуктового кластера для ритейл-отрасли с фокусом на повышение эффективности торговых сетей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«МД Аудит» создает системы для управления операционными процессами в розничных сетях и специализируется на инструментах контроля качества работы персонала, учета рабочего времени и нормирования операций.

SL Soft планирует серию стратегических поглощений для дальнейшего расширения своего портфеля в сфере ритейла. Приобретенные продукты будут интегрированы в единую платформу, что обеспечит бесшовное взаимодействие и удобство для конечных пользователей, а также возможности для оптимизации их бизнес-процессов.

«Мы видим большой потенциал в разработке отраслевых ИТ-решений и фиксируем растущий спрос на автоматизацию узконаправленных бизнес-процессов в зависимости от особенностей вертикальных рынков. В связи с этим начинаем формировать отраслевые кластеры решений, первым из которых станет ритейл. Эта индустрия — одна из ключевых в потреблении продуктов для автоматизации бизнес-процессов наряду с банковской сферой и телекоммуникациями. Приветствуем команду «МД Аудита» и рассчитываем, что их экспертиза в разработке продуктов для ритейл-отрасли позволит нам занять хорошие позиции на этом перспективном рынке», – отметил Виктор Вайнштейн управляющий директор SL Soft.

Андрей Подгорнов, генеральный директор ООО «МД Аудит», присоединяется к SL Soft в роли руководителя кластера розничных решений и будет развивать и интегрировать лидирующие на рынке приложения для создания единой экосистемы продуктов для торговых сетей и CPG компаний.

«В SL Soft мы планируем создавать будущее розничных технологий, интегрируя передовые ИТ-решения для сетей оптовой и розничной торговли. Объединение наших команд означает возможность работать с лучшими профессионалами в отрасли, развивать инновационные проекты и вносить реальный вклад в улучшение бизнес-процессов тысяч компаний. Мы ценим креативность, стремление к постоянному развитию и желание делать мир лучше. Мы приглашаем партнеров, клиентов и экспертов рынка присоединиться к нам и стать частью нашей успешной истории!», – отметил Андрей Подгорнов.

Приобретение «МД Аудит» позволит создать синергию с решением Softline Digital Grosa для улучшения операционных процессов внутри магазинов и офисов крупных и средних торговых сетей России, ближнего зарубежья и дружественных стран. Синергия поможет с цифровизацией процессов внутри магазинов, обеспечит доступность товаров на полках в едином окне для сотрудников. Объединение сервисов станет комплексным решением на рынке ритейла, целостной экосистемой для глобальной оптимизации бизнес-процессов и работы сотрудников.

«Расширение продуктовой линейки Softline входит в число основных драйверов развития Группы. Дальнейшая синергия отраслевых решений Softline Digital, например, такого как Grosa, использующего искусственный интеллект в ритейле, и SL Soft обогатит возможности Группы по достижению лидирующих позиций в перспективных отраслевых вертикалях. Сделки M&A призваны укреплять экосистему собственных продуктов ГК и входят в число ключевых стратегических задач до 2030 г.», — сказал Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.