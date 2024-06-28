МТС объявляет итоги годового общего собрания акционеров

ПАО «МТС» объявляет итоги годового общего собрания акционеров ПАО «МТС», состоявшегося в форме заочного голосования. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «МТС» приняло, в том числе, следующие решения:

– Утвердить распределение прибыли и выплатить дивиденды по итогам 2023 финансового года в размере 68,6 1млрд руб. или 35 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая;

– Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 16 июля 2024 г.;

– Утвердить новый состав Совета директоров ПАО «МТС» в количестве девяти членов, большинство мест в Совете занимают независимые директора;

– Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС»;

– Утвердить аудиторской организацией Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии»;

– Утвердить Устав ПАО «МТС» и Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новых редакциях.