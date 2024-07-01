Акционеры «Группы Астра» утвердили выплату дивидендов и увеличили количество независимых членов Совета директоров

ПАО «Группа Астра», участник российского ИT-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), сообщает, что в пятницу, 28 июня 2024 г. годовое общее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов по итогам работы компании за I квартал 2024 г.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров дивидендные выплаты за I квартал 2024 г. составят порядка 1,7 млрд руб. или 7,89 руб. на одну обыкновенную акцию. База расчета дивидендных выплат – скорректированная чистая прибыль по стандартам МСФО за 2023 г.

Решение выплачивать дивиденды по итогам I квартала 2024 г. – техническое. Оно связано с тем, что дочерние организации группы начислили дивидендные выплаты по итогам 2023 г. в пользу головной компании в I квартале 2024 г. Поэтому решение по дивидендам принято за этот период, но расчетная база выплат установлена в соответствии с дивидендной политикой – скорректированная чистая прибыль по стандартам МСФО за 2023 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 9 июля 2024 г. Дивиденды будут выплачены до конца июля 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Также акционеры на годовом общем собрании избрали Совет директоров «Группы Астра». В обновленном составе – три независимых директора, что дает компании возможность претендовать на первый уровень листинга Московской биржи.

Действующую дивидендную политику Компании можно найти на официальном сайте в разделе «Инвесторам».