ДОМ.РФ: число работающих с ТИМ застройщиков выросло на 17% за три месяца

По итогам второго квартала 2024 года число работающих с технологиями информационного моделирования (ТИМ) застройщиков выросло на 17% и достигло 878. За этот же период количество регионов, где в строительстве жилья используется ТИМ, выросло с 45 до 54. Топ субъектов РФ по применению ТИМ возглавляют Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург.

«С 1 июля строительная отрасль переходит на обязательное применение ТИМ в жилищном долевом строительстве. Многие застройщики решили не дожидаться вступления в силу требований законодательства и уже начали использовать «цифровые двойники» в своей работе. При этом мы видим, что распространение данной технологии растёт как в абсолютном, так и в относительном значении. По оценкам Центра компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве ДОМ.РФ, доля застройщиков, которые применяют или пилотируют ТИМ при строительстве объектов жилого назначения, составляет 21%», – подчеркнул директор по цифровизации жилищной сферы ДОМ.РФ Александр Лукьянов.

Технологии информационного моделирования (ТИМ) являются одним из главных инструментов оптимизации и увеличения эффективности строительства, признанных на международном уровне. ТИМ предполагают создание цифровой трёхмерной модели будущего объекта со всей необходимой информацией о нём.

Для эффективного перехода на ТИМ ДОМ.РФ разработал полноценный комплекс продуктов для застройщиков, который включает все этапы: методологию, ПО, интеграцию, обучение, сопровождение. Центральное место в линейке продуктов ДОМ.РФ по ТИМ занимает облачное решение «Цифровой контроль строительства» (ЦКС). Программное обеспечение позволяет создать единую ИТ-среду для управления проектами жилищного строительства с применением ТИМ. Его использование помогает снизить риски по всему инвестиционно-строительному циклу и сократить издержки управления портфелем проектов.