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Исследование: металлурги стали в 6 раз чаще обучать сотрудников работе с искусственным интеллектом

Аналитики компании «ТендерПро» изучили, как изменился интерес металлургов к программам обучения работе с искусственным интеллектом. По оценкам специалистов по сравнению с прошлым годом спрос вырос в 6 раз.

Большинство торгов на обучение работе с искусственным интеллектом проводят предприятия в сфере металлургии (в 22% случаев). Также подобными образовательными программами интересуются компании в секторе энергетики (в 18,5% случаев), телекоммуникаций (в 14,8% случаев), а также промышленные (в 16% случаев) и финансовые организации (в 7,5% случаев).

В основном тендеры на обучение работе с искусственным интеллектом проводят металлургические предприятия в: Свердловской области – (18,7% от всех тендеров); Москве и Московской область (7,5% от всех инвестпроектов в РФ); Санкт-Петербург и Ленинградская область (5,9 % от всех инвестпроектов в РФ); Ростовской области (4,6% от всех инвестпроектов в РФ); Республике Татарстан (4,2% от всех инвестпроектов в РФ); Челябинской области (4% от всех инвестпроектов в РФ); Оренбургской области (3,6% от всех инвестпроектов в РФ); Новосибирской области (3,1% от всех инвестпроектов в РФ); Красноярском крае (2% от всех инвестпроектов в РФ); Тульской области (1,6 % от всех инвестпроектов в РФ).

«В последние несколько лет компании серьёзно продвинулись во внедрении искусственного интеллекта в бизнес-процессы. К примеру, металлурги уже используют его для организации внутрицеховой логистики, повышения безопасности, управления режимами доменных печей и также контроля качества выпускаемых изделий. Также для эффективной работы решений на базе искусственного интеллекта они обучают сотрудников. По нашим подсчётам, всего за год количество тендеров на разработку образовательных программ по искусственному интеллекту выросло в 6 раз», – сказала директор по развитию цифровых продуктов компании «ТендерПро» Ольга Горчицына.

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