Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июнь 2024 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 22 июня 2024 г. №158-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статьи 11 и 15 Федерального закона «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации»

Полномочия по принятию решения о признании сайта «зеркалом» заблокированного ресурса передаются непосредственно Роскомнадзору. Это позволит сократить процесс ограничения доступа к таким сайтам.

Обязанность прекратить выдавать сведения о сайтах-«зеркалах», о сайтах с нарушениями авторских прав и о заблокированных ресурсах распространяется на всех операторов поисковых систем безотносительно распространения ими рекламы для российских потребителей. Граждане смогут требовать от всех операторов поисковых систем удалить из выдачи информацию о себе, которая устарела, недостоверна или нарушает законодательство.

Закон вступает в силу со дня опубликования. Изменения в Закон об информации, информационных технологиях и о защите информации вступают в силу с 1 октября 2024 г.

Федеральный закон от 22 июня 2024 г. №155-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»

Уточняется понятие госуслуги в социальной сфере.

Потребители могут на портале Госуслуг выбирать исполнителя, подавать заявления о предоставлении, неоказании или ненадлежащем оказании услуг в социальной сфере.

Правительство будет утверждать перечень госуслуг, в отношении которых формируется федеральный соцзаказ. Высший исполнительный орган субъекта Федерации - перечень госуслуг для регионального соцзаказа, местная администрация - перечень муниципальных услуг для муниципального соцзаказа. Эти перечни будут размещаться на едином портале бюджетной системы.

Уточнен порядок отбора исполнителей услуг. Создаются дополнительные стимулы для участия в оказании соцуслуг для инвесторов, реализующих проекты с использованием инструментов в рамках соглашения о ГЧП/МЧП, концессионного соглашения.

Федеральный закон от 12 июня 2024 г. №138-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Решено отказаться от бумажного аттестата аккредитации экспертов и экспертных организаций, уполномоченных на экспертизу информационной продукции для детей.

Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2024 г. №500 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 1 мая 2022 г. №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»

Расширены меры обеспечения информационной безопасности РФ.

С 1 января 2025 г. органам госвласти, госкомпаниям, стратегическим предприятиям и системообразующим организациям будет запрещено не только использовать средства защиты информации из недружественных стран, но и пользоваться их сервисами (работами, услугами) по обеспечению информационной безопасности.

Кроме того, ФСБ поручено установить требования к центрам госсистемы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, определить порядок их аккредитации и осуществлять контроль за деятельностью аккредитованных центров.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2024 г. №754 «О размещении стационарных средств фиксации, передвижных средств фиксации или мобильных средств фиксации»

Правительство утвердило порядок размещения стационарных, передвижных или мобильных средств фиксации, используемых на автодорогах и улично-дорожной сети и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений ПДД.

В частности, технические характеристики средств фиксации должны предусматривать возможность передачи данных в МВД и его территориальный орган. Информация о местах их установки и маршрутах движения транспорта с размещенными на них мобильными средствами фиксации должна быть общедоступной и размещаться на сайте МВД. Для информирования водителей о местах нахождения стационарных или передвижных средств фиксации допускается установка специальных щитов.

Зоны действия стационарных, передвижных и мобильных комплексов не должны иметь общих контролируемых участков. В населенных пунктах камеры могут быть установлены на расстоянии не менее километра, вне населенных пунктов - не менее 5 километров. Мобильные средства фиксации не должны создавать угрозу безопасности движения для всех его участников.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует до 1 сентября 2030 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2024 г. №753 «Об утверждении Правил обмена электронными договорами перевозки груза, электронными транспортными накладными, электронными дорожными ведомостями, электронными квитанциями о приеме груза для перевозки, сведениями, содержащимися в них, между перевозчиком и отправителем и направления таких документов и сведений, содержащихся в них, в государственную информационную систему электронных перевозочных документов»

С 1 сентября 2024 г. сроком на 6 лет установлен порядок обмена электронными перевозочными документами между перевозчиком на внутреннем водном транспорте и отправителем. К таким документам относятся договор перевозки грузов, транспортные накладные, дорожные ведомости, квитанции о приеме груза для перевозки. Прописаны правила направления указанных документов и содержащихся в них сведений в соответствующую ГИС.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2024 г. №751 «Об утверждении перечня сведений, содержащихся в единой федеральной государственной информационной системе учета отходов от использования товаров, доступ к которым осуществляется с использованием официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере природопользования или публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2022 г. №868»

Установлен перечень сведений, содержащихся в ГИС учета отходов от использования товаров, доступных на сайтах Росприроднадзора и Российского экологического оператора. Это ряд данных из реестра юрлиц и ИП - утилизаторов отходов от использования товаров, информация о местах для сбора вторичных ресурсов, а также справочники и классификаторы, применяемые в сфере обращения с отходами от использования товаров.

Также скорректировано положение о ГИС учета отходов от использования товаров. Поправки вступят в силу с 1 сентября 2024 г. и будут действовать до 1 сентября 2028 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2024 г. №806 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. №733»

Скорректировано положение о ФГИС «Единая информационная платформа национальной системы управления данными».

В частности, уточнен термин «витрина данных», введено понятие типового тиражируемого ПО витрин данных. К полномочиям обладателей государственных данных дополнительно отнесено развитие витрин данных, к компетенции оператора системы - создание и модификация типового тиражируемого ПО для них, а также создание и развитие, с применением указанного ПО или без него, витрин данных госинформсистем обладателей данных на ЕЦП «ГосТех».

Указанное типовое ПО может быть использовано в качестве базового сервиса ЕЦП «ГосТех».

Поправки распространяются на правоотношения по созданию и (или) развитию витрин данных госинформсистем на ЕЦП «ГосТех», возникшие с 29 июня 2023 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2024 г. №791 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. №676»

Скорректированы требования к порядку реализации мероприятий по созданию, развитию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации ГИС и дальнейшему хранению содержащейся в их базах данных информации.

Требования решено распространить в том числе на органы местного самоуправления и органы публичной власти федеральных территорий в случаях, когда: полномочия по реализации таких мероприятий были переданы указанным органам соответственно на основании федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации в целях осуществления ими отдельных полномочий Российской Федерации и ее субъектов; органы осуществляют в соответствии с федеральными законами полномочия (отдельные полномочия) Российской Федерации.

При реализации мероприятий нужно также выполнять требования к обеспечению доступа к информации, содержащейся в системе, органам местного самоуправления и органам публичной власти федеральных территорий для обеспечения ее обработки посредством информационных технологий и технических средств, входящих в состав системы. Такие требования должны включаться в техническое задание на разработку системы.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2024 г. №779 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Признаны утратившими силу правила предоставления субсидий в рамках федерального проекта «Информационная безопасность». В частности, это ассигнования на функционирование Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика.

С 2024 г. указанные субсидии предоставляются в порядке, установленном общими правилами и решениями о выделении средств.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июня 2024 г. №1519-р

Скорректирован список госуслуг в сфере ВЭД, которые могут быть предоставлены в электронной форме по принципу «одного окна».

Уточнены нормы о компенсации расходов на сертификацию соответствия российской промышленной продукции требованиям внешних рынков.

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 5 июня 2024 г. №180 «Об утверждении Порядка и сроков размещения некоммерческими организациями (за исключением политических партий) устава на информационном ресурсе Министерства юстиции Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

НКО (кроме политических партий) должны размещать свой устав на информационном ресурсе Минюста в течение 30 дней после их госрегистрации. Текст устава загружается через личный кабинет НКО на сайте ведомства.

В случае внесения изменений в устав актуальная редакция размещается на ресурсе в течение 30 календарных дней со дня госрегистрации изменений.

Приказ вступает в силу с 1 января 2025 г. Ранее зарегистрированные НКО должны разместить свои уставы до 1 апреля 2025 г.

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 18 июня 2024 г. №197 «О внесении изменений в требования к формату нотариально оформляемого документа в электронной форме, утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.09.2020 №227»

Скорректированы требования к формату нотариально оформляемого документа в электронном виде. Это связано с введением нового нотариального действия для консульских должностных лиц - удостоверения равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

Приказ вступает в силу с 1 июля 2024 г.

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 10 июня 2024 г. №03-03-06/3/53490

ИТ-компании могут применять пониженную ставку налога на прибыль и пониженный тариф страховых взносов при условии, если 70% доходов приходятся на профильную деятельность.

Разъяснено, что в указанную долю доходов не включаются суммы, полученные от предоставления прав использования программного обеспечения, предусматривающих возможность инициировать и осуществлять операции по безналичному переводу денежных средств.

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 июня 2024 г. №171/1335-8 «О порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам»

ГАС «Выборы» будут использовать при подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Госдумы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам.

ЦИК утвердила новый регламент перевода ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения указанных выборов.

Прежний регламент признан утратившим силу.

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 июня 2024 г. №172/1345-8 «О внесении изменений в Порядок дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем»

Скорректирован порядок дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем. Помимо прочего, закреплены гарантии реализации активного избирательного права при возникновении нештатных ситуаций. Введено понятие «системный администратор (оператор) ПТК ДЭГ». Предусмотрено подписание электронной подписью исходных данных, передаваемых из ГАС «Выборы». Обновлен порядок наблюдения за голосованием.