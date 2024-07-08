CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес
|

«Газинформсервис» и Identity Blitz заключили соглашение о партнерстве

«Газинформсервис» и Identity Blitz объявили о заключении партнерства. Соглашение направлено на объединение экспертизы и ресурсов для предоставления комплексных решений по усилению кибербезопасности в России.

Компании разрабатывают решения для управления аутентификацией и авторизацией, такие как Ankey IDM (продукт «Газинфомсервис») и Blitz Identity Provider (продукт Identity Blitz). Партнёры будут совместно внедрять свои решения, обеспечивающие высокую степень надежности и гибкости в решении задач клиентов.

Сервер аутентификации Blitz Identity Provider уже зарекомендовал себя в таких проектах как ФГИС «Единая система идентификации и аутентификации» и сервис доступа «Национальной облачной платформы О7». Программный комплекс Ankey IDM обеспечивает управление полномочиями и учетными записями в организациях и холдингах с сотнями тысяч сотрудников.

Партнёрство позволит получить доступ к бесшовному использованию комплексов для управления аутентификацией, авторизацией и контролем доступа пользователей заказчикам любого масштаба.

«С коллегами ранее мы провели ряд совместных тестов по использованию наших программных решений. Убедившись в глубине интеграции, мы закономерно перешли к более тесному сотрудничеству», – отметил заместитель генерального директора – руководитель департамента организации работ с заказчиками компании «Газинформсервис» Роман Пустарнаков.

«Мы уверены, что наше партнерство с «Газинформсервис» позволит предложить российскому рынку решения, соответствующие современным стандартам информационной безопасности, и обеспечивающие надежную защиту корпоративных данных и информационных систем», – отметил Михаил Ванин, генеральный директор компании Identity Blitz.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024»

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Налоговые вычеты, контроль цен. Правительство готовит новые меры по внедрению российского «железа» и ПО

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Офис больше не нужен. В России зарплаты программистов-фрилансеров выросли в полтора раза

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить

Обзор линейки российских ноутбуков «Инферит Техника»: современное и компактное решение

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024