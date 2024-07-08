«Газинформсервис» и Identity Blitz заключили соглашение о партнерстве

«Газинформсервис» и Identity Blitz объявили о заключении партнерства. Соглашение направлено на объединение экспертизы и ресурсов для предоставления комплексных решений по усилению кибербезопасности в России.

Компании разрабатывают решения для управления аутентификацией и авторизацией, такие как Ankey IDM (продукт «Газинфомсервис») и Blitz Identity Provider (продукт Identity Blitz). Партнёры будут совместно внедрять свои решения, обеспечивающие высокую степень надежности и гибкости в решении задач клиентов.

Сервер аутентификации Blitz Identity Provider уже зарекомендовал себя в таких проектах как ФГИС «Единая система идентификации и аутентификации» и сервис доступа «Национальной облачной платформы О7». Программный комплекс Ankey IDM обеспечивает управление полномочиями и учетными записями в организациях и холдингах с сотнями тысяч сотрудников.

Партнёрство позволит получить доступ к бесшовному использованию комплексов для управления аутентификацией, авторизацией и контролем доступа пользователей заказчикам любого масштаба.

«С коллегами ранее мы провели ряд совместных тестов по использованию наших программных решений. Убедившись в глубине интеграции, мы закономерно перешли к более тесному сотрудничеству», – отметил заместитель генерального директора – руководитель департамента организации работ с заказчиками компании «Газинформсервис» Роман Пустарнаков.

«Мы уверены, что наше партнерство с «Газинформсервис» позволит предложить российскому рынку решения, соответствующие современным стандартам информационной безопасности, и обеспечивающие надежную защиту корпоративных данных и информационных систем», – отметил Михаил Ванин, генеральный директор компании Identity Blitz.