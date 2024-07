Исследование АФТ: 50% ключевых финтех-стартапов Ближнего Востока базируются в ОАЭ

Ассоциация «ФинТех» (АФТ) представила новое исследование в рамках проекта «ФинТех ФинЭтих», посвященное финтех-рынку ОАЭ, одного из самых быстрорастущих центров финтеха в мире. В новом материале рассмотрены различные аспекты финтеха страны: от инновационных платежей, открытых API и биометрии до развития рынка ИИ. Исследовательская команда АФТ также предлагает рекомендации по выходу российских компаний на финтех-рынок ОАЭ.

Второй выпуск проекта Ассоциации «ФинТех» «ФинТех ФинЭтих» посвящен финтех-рынку Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где базируется 50% стартапов из списка ключевых финтех-компаний Ближнего Востока. ОАЭ занимает 34 место среди экономик мира и 93 место по численности населения, при этом, а Дубай и Абу-Даби входят в Топ-35 глобальных финансовых центров.

По некоторым показателям ОАЭ опережают Россию. Так, показатель проникновения интернета в ОАЭ – 99% (против российских 90,4%), доля пользователей мобильного банкинга – 90% (В России – 70%). При этом доли безналичных платежей в розничном обороте в России и ОАЭ сопоставимы: 83,4% и 82% соответственно.

Россия же значительно опережает ОАЭ по развитию системы быстрых платежей (Fast Payment): в ОАЭ система мгновенных платежей Aani запущена только осенью 2023 г., в России – гораздо раньше, в 2019 г., и сейчас в СБП (Система быстрых платежей) в РФ включены 1,5 млн организаций и 50% населения. Что касается ОАЭ, в настоящий момент статистические данные по охвату этой системы не представлены. Важно учитывать, что пользоваться системой Aani можно только через приложение банка, присоединившегося к этой платформе. При этом многие банки и платежные системы в Дубае предлагают свои собственные мобильные приложения, которые поддерживают оплату по QR-кодам.

«Правительство ОАЭ имеет амбициозные планы по внедрению ИИ в стране. Принята национальная стратегия ИИ до 2031 г. и созданы условия для выхода на рынок технологических стартапов, чтобы ускорить распространение ИИ в регионе. Объем рынка ИИ в ОАЭ, согласно прогнозам, достигнет $949,80 млн в 2024 г. Ожидается, что темпы роста рынка составят 28,6% в год, и к 2030 г. объем рынка составит $4,29 млрд», – отметила руководитель управления стратегии, исследований и аналитики Ассоциации «ФинТех» Марианна Данилина.

В стране активно внедряются биометрические технологии. Все граждане и жители ОАЭ обязаны подать заявление на получение Emirates ID – удостоверения личности, выдаваемого правительством ОАЭ для граждан и жителей ОАЭ. ID-карта Emirates включает в себя смарт-карту, цифровую подпись и сертификаты аутентификации, а также биометрический отпечаток пальца. Более 21 млн путешественников воспользовались биометрическим доступом в аэропортах Дубая в 2023 г.

ОАЭ считаются одной из самых прогрессивных стран в мире, в которых легализовано использование криптовалют. По прогнозам в 2024 г. доходы рынка цифровых активов ОАЭ достигнут $453,2 млн.

В ОАЭ в 2023 г. запущен процесс по выпуску цифровых дирхамов. Так, Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов 29 января 2024 г. осуществил первый трансграничный перевод цифровых дирхамов с помощью платформы mBridge, предназначенной для работы с цифровыми валютами центральных банков. Перевод в размере 50 млн дирхамов ($13,6 млн) был отправлен в Китай.

Основной регулятор банковской и кредитной деятельности в ОАЭ – Центральный банк ОАЭ (The Central Bank of the UAE, CBUAE). Центральный банк ОАЭ является регулятором для финтех-компаний и регулирует прием депозитов, торговлю иностранной валютой, гарантии и обязательства, а также платежные услуги (включая выпуск платежных инструментов).

Но есть и свои особенности. Регулятивный режим ОАЭ отличается от регулятивного режима, который существует в Дубае и Абу-Даби – это зоны свободной торговли, где функционируют собственные финансовые регуляторы. Так, Дубайское управление финансовых услуг (Dubai Financial Services Authority, DFSA) является регулятором для финансовой деятельности в Дубайском международном финансовом центре (Dubai International Financial Centre, DIFC). Для финансовой деятельности на рынке Абу-Даби регулятором выступает Управление по регулированию финансовых услуг (Financial Services Regulatory Authority, FSRA).

В ОАЭ, как и в России, актуальна тема открытых API. Центральный банк ОАЭ представил документ «Положение об открытых финансах», определяющее порядок управления, надзора и использования системы открытых финансов в ОАЭ. Согласно планам Центрального банка ОАЭ, будет создана централизованная платформа для авторизации сторонних поставщиков (TPP) и предоставления им возможности подключаться ко всем банкам и страховщикам через единый API. Это позволит избежать создания тысяч соединений API «точка-точка» и предотвратит необходимость в агрегаторах API на рынке, что упростит внедрение и снизит текущие расходы экосистемы.

«Исследование АФТ помогает выявить все «подводные камни» и найти точки роста для выхода российских компаний на рынок ОАЭ. Так, среди потенциальных ниш для выхода российских компаний на рынок ОАЭ мы отмечаем сервисы по предоставлению рассрочки, цифровые платежи, информационные технологии в страховании, ИИ-консультантов, а также готовые «упакованные» продукты, которые будет решать конкретные «боли» клиентов. При этом стоит учитывать специальные требования и особенности системы в ОАЭ, а также действующие нормы шариата», – сказала Марианна Данилина.