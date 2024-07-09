Кардинальные изменения спроса и предложения по специальности «Разработчик ПО» слабо повлияли на политику найма софтверных компаний

Ассоциация «Руссофт», служба исследований платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru и рекрутинговая компания GeekSource, которая входит в группу Ancor и специализируется на подборе ИТ-специалистов, собрали и проанализировали данные о структуре спроса и предложения по специалистам в области разработки ПО в зависимости от их опыта и квалификации, а также о фактическом найме таких специалистов в последние два-три года. В результате, было выявлено, что на рынке труда произошло стремительное увеличение количества соискателей, не имеющих опыта (junior или джунов), на фоне опережающего роста спроса на тех специалистов, которые проработали разработчиками ПО не менее трех лет. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

Наличие «пробки из джунов» не только подтвердилось, но и отражено в количественных показателях. Именно из-за специалистов без опыта предложение росло в последние два года намного быстрее спроса. Поэтому создавалось впечатление, что программисты не могут найти работу и больше не нужны, а средняя зарплата, ожидаемая соискателями или предлагаемая работодателями, в некоторые периоды снижалась.

На самом деле нехватка кадров в софтверной индустрии не только не снизилась, а скорее даже увеличилась в последние два года. Фактически выплачиваемая средняя зарплата при этом не имела никаких признаков сокращения: она росла ежегодно более, чем на 10%, и в 2023 г. ее увеличение было больше, чем годом ранее.

Согласно данным службы исследований hh.ru, в последние три года увеличивалась доля резюме соискателей без опыта или с опытом до трех лет: с 19% в I кв. 2021 г. до 39% в I кв. 2024 г. При этом доля соответствующих вакансий за этот период сократилась с 60% до 48%. По имеющим опыт работы хотя бы три года количество вакансий наоборот увеличилось, а резюме — сокращалось.

«Наибольший прирост был у доли резюме от джунов без опыта: в I кв. 2024 г. она достигла 19%, что на 14 процентных пунктов больше, чем в начале 2021 г. Службы исследований hh.ruпредполагает, что подобный рост объема резюме от джунов может быть сильно связан с популярностью онлайн-курсов, которые даёт быстрое образование соискателям. Рынок очень насыщен такими «зелеными» кадрами», — считает Юлия Сахарова, директор hh.ru по Северо-Западному Федеральному округу.

Опрос, который провела служба исследований hh.ru среди работодателей в 2023 г., показал, что шансы найти работу начинающим специалистам, имеющим в своем ИТ-образовании только онлайн-курсы без участия в практически реализованных проектах, достаточно малы. Так, половина (49%) опрошенных работодателей, нанимающих ИТ-специалистов, заявили, что их компании не практикуют приём на работу джунов, которые имеют в базе лишь онлайн-курсы без какой-либо осязаемой практики, стажировки или опыта. 35% компаний готовы рассмотреть малоопытных кандидатов, но с внушительным испытательным сроком (3-6 месяцев).

«Уже довольно продолжительное время на рынке РФ есть высокий спрос именно на специалистов уровня senior. Каждая компания хочет нанимать профессионалов, так как возникает острая необходимость в разработке отечественных ИТ-решений в кратчайшие сроки. Однако что делать джуну, если готов учиться и хочет попасть в хорошую ИТ-компанию? Мы в МойОфис уверены, что профильных специалистов можно и нужно выращивать внутри компании, поэтому два года назад запустили программу стажировки «МойОфис Старт». Такое обучение — это не только получение реального опыта работы в ИТ-компании и возможность учиться у профессионалов, но и денежное вознаграждение после каждого этапа и трудоустройство для успешных стажёров. Ретроспектива проекта показала, что более 80% нанятых инженеров продолжают работать в компании — считаем это отличным показателем»,- поделилась Светлана Гиацинтова, директор по персоналу компании-разработчика ПО «МойОфис».

Аналогичная информация предоставлена GeekSource. В 2022 г. в портфеле этой рекрутинговой компании стало на 67% меньше вакансий по сравнению с предыдущим годом, где требовались джуны. В 2023 г. количество таких вакансий незначительно выросло и все же составило только 43% от портфеля 2021 г.

«Анализируя портфель GeekSource, важно учитывать, что наша компания в основном специализируется на подборе ИТ-специалистов уровня middle и выше, что могло бы занизить данные по востребованности джунов. Но мы также регулярно получаем информацию от наших клиентов о том, как у них идет набор специалистов без опыта. Востребованность молодых кадров практически не изменилась, но так как на рынке появилось очень много новичков, это сильно искажает аналитику работных порталов. Создается впечатление, что предложение больше имеющегося спроса, в реальности же дефицит на ИТ-специалистов самых разных специализаций и уровня квалификации только растет», — говорит Елена Иванчихина, директор GeekSource, группа компаний Ancor.

Опыт GeekSource показывает, что в 2021 г. трудоустроить кандидата было легче — работодатель выбирал одного финалиста из 4-х представленных компанией кандидатов, в 2022 г. из-за более высоких требований — 1 из 7, в 2023 г. — 1 из 6. В первую очередь это объясняется тем, что подход к кандидатам три года назад был гораздо мягче: не было четких границ между грейдами, была готовность дообучать молодых специалистов на месте. В 2022 г. задачи бизнеса кардинально поменялись: многие проекты сначала заморозили, но потом очень аккуратно компании переформатировали свою работу под новые задачи. Одновременно резко выросла потребность в высокопрофессиональных специалистах с фокусом по таким направлениям, как импортозамещение и локализация.

Кроме того, по словам Елены Иванчихиной, в течение 2022 г. значительное количество ИТ-профессионалов уехали из страны, еще больше осложнив ситуацию на рынке труда. В итоге к 2023 г. экспертов для обучения и наставничества у бизнеса почти не осталось, тем более, что многие востребованные компетенции только начали развиваться к концу 2021 г., и ими в принципе владело ограниченное количество людей.

Результаты опроса «Руссофт» позволяют определить изменение фактического приёма специалистов с разным опытом работы. Таких же кардинальных изменений, как в структуре вакансий и резюме, не выявлено. В 2023 году зафиксирован небольшой рост доли принятых на работу специалистов без опыта или с опытом до двух лет. При этом произошло существенное сокращение доли специалистов с опытом работы 5-7 лет.

«Мы также видим значительный рост числа соискателей без опыта работы, окончивших лишь популярные онлайн-курсы. Это сильно контрастирует с увеличением спроса на специалистов с опытом работы от трёх лет. Такая диспропорция приводит к иллюзии насыщенности рынка специалистами уровня Junior, несмотря на сохраняющуюся и даже усиливающуюся нехватку квалифицированных кадров. Т.к. в данный момент, из-за растущих требований в отрасли, окончивших только онлайн-курсы нельзя считать специалистами уровня Junior», — сказал Станислав Карнахин, HRD CodeInside.

В 2024 г. ожидается возвращение к структуре 2022 г., но опрошенные компании рассчитывают сохранить долю senior с опытом работы не менее восьми лет. Возможно, распределение в 2021 г. отличалось более значительно, но соответствующих данных нет (скорее всего, отклонение от показателей 2022 г. было в пределах нескольких процентных пунктов). Подавляющее большинство компаний (примерно 2/3) не меняет политику найма в зависимости от уровня квалификации и опыта или меняет незначительно.