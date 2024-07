Жители Магадана будут обучаться в «Школе 21»

В кампусе «Школы 21» в Новосибирске начался отборочный «бассейн» для участников «Школы 21» в Магадане. Старт обучению дали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Магаданской области Сергей Носов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Участники, которые успешно пройдут «бассейн», продолжат основное обучение в образовательном пространстве «Школы 21» в Магадане, делая взаимные проверки заданий и групповые проекты с участниками других кампусов в стране как онлайн, так и офлайн.

Данный формат обучения был специально разработан для труднодоступных и малонаселённых регионов страны, чтобы их жители могли эффективно развиваться в области информационных технологий, получать новые знания, цифровые навыки и востребованную профессию.

Герман Греф, Президент, председатель правления Сбербанка: «Магадан — очень сильно изменившийся город за последние годы. В нём реализуется огромное количество различных проектов общероссийского уровня. И в их числе появление "Школы 21", которое стало возможно благодаря нашему плотному сотрудничеству с губернатором Магаданской области Сергеем Константиновичем Носовым. Он очень хотел, чтобы ребята учились у себя дома, чтобы им не надо было ехать в другой регион. Поэтому наша команда придумала совершенно новый и уникальный формат "Школы 21". И сегодня мы его запускаем в Магадане. Уникальность "Школы 21" в том, что мы можем обучать в любой точке России. И обучение будет ровно таким же по качеству, как в Москве, в Новосибирске, в Казани или в любом другом городе. Мы уверены, что проект в будет успешным. Очевидно, что спрос будет колоссальный, потому что в Магадане очень хорошо развит промышленный сектор. Ведь сегодня иметь конкурентоспособное предприятие, не используя самые современные технологии, просто невозможно».

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поблагодарил Германа Грефа за со сотрудничество и совместную реализацию проекта. Обращаясь к участникам «бассейна», он отметил, что запрос на ИТ-специалистов на Колыме очень высок, и «Школа 21» нацелена на решение этой задачи.

Сергей Носов, губернатор Магаданской области: «Благодаря поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина Магаданская область присоединяется к уникальному образовательному проекту Сбера, который даст возможность получить колымчанам бесплатное образование мирового уровня в области ИТ. Хочу сказать, Герман Оскарович, спасибо, что поверили в Магадан, в магаданцев. Здесь живут очень талантливые, уникальные люди. Проект должен стать решающим для развития цифровой отрасли региона, а школа в Магадане — точкой притяжения для всех желающих быть востребованным высококлассным специалистом. Уверен, каждый из участников получит уникальный опыт и яркие впечатления. Желаю всем успехов, достойно преодолеть "бассейн", пройти обучение и в дальнейшем внести вклад в технологический прогресс Магаданской области».

Во время отборочного этапа участники откроют для себя сферу цифровых технологий, погрузятся в учебный процесс, познакомятся с методикой «равный равному», выполнят индивидуальные и коллективные проекты, напишут игру, изучат основы языка программирования С и приобретут целый набор полезных мягких навыков.

Образовательный проект Сбербанк реализует вместе с правительством Магаданской области по поручению Президента России. «Школу 21» в Магадане планируется открыть осенью в бизнес-центре на ул. Кольцевой, 3/8, площадь образовательного пространства — 236 м2. Оно будет работать 24/7, и учиться в нем можно в любое удобное время. За время обучения, которое продлится от 1,5 до трех лет, участники бесплатно получат востребованную цифровую профессию и станут квалифицированными специалистами. Они изучат языки программирования C, C++, Java, C#, Python и Go, приобретут навыки DevOps, работы с базами данных и сетями.

