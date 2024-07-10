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«Лаборатория Касперского» и Sitronics Group подписали соглашение о сотрудничестве

«Лаборатория Касперского» и Sitronics Group, в которую входит подразделение Sitronics Electro, занимающееся зарядной инфраструктурой, объявили о заключении долгосрочных партнёрских отношений. Цель сотрудничества — высокое качество, надёжность и безопасность сервисов, связанных с зарядкой электрического транспорта.

Объединение усилий позволит совершенствовать системы безопасности программного обеспечения и оборудования для зарядки электрического транспорта в городском пространстве. Это защитит электромобили, электробусы и электросуда во время заряда, данные пользователей и организаций в сервисах, а также процесс управления станциями.

Совместное решение «Лаборатории Касперского» и Sitronics Electro обеспечит передовую кибербезопасность зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

«Начало технологического сотрудничества с Sitronics Group является продолжением стратегии развития нашего бизнеса в части кибербезопасности транспортных систем. Совместно мы сможем сделать огромный вклад в развитие программного обеспечения и оборудования для зарядки электрического транспорта: электромобилей, электробусов, другого наземного транспорта на электрической тяге и электросудов», — сказала Евгения Пономарева, директор «Лаборатории Касперского» по глобальным технологическим альянсам.

«Надежность и безопасность решений для электротранспорта — приоритет Sitronics Group. Сотрудничество улучшит защиту от несанкционированного доступа к станциям и данным пользователей. Это особенно важно в условиях быстрого роста как количества станций в зарядной сети, так и при росте количества клиентов, которых сейчас уже более 16,5 тыс. человек», — отметил Армен Сафарян, советник президента Sitronics Group.

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