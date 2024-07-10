В ИТ МСП не хватает 34% ИТ-кадров

Банк для бизнеса «Бланк» провел исследование и выяснил, что в ИТ МСП не хватает 34% ИТ-специалистов. В абсолютных цифрах спрос достигает 130 тыс. человек. ОБ этом CNews сообщили представители банка «Бланк».

ИТ МСП в первую очередь ищут сотрудников с опытом. Необходимость ИТ-специалистов среднего (middle) и старшего (senior) уровня составляет 42% и 39%. На начальных специалистов (junior) спрос составляет всего 19%.

Ключевой спрос у технологических компаний на программистов в области «1С» (34%), на втором месте Python-разработка (23%), на третьем — разработчики на JavaScript (16%).

«ИТ-сегмент — один из самых быстрорастущих в малом и среднем бизнесе. Тем не менее он вынужден конкурировать с крупными компаниями за самых опытных специалистов. И помимо финансовой мотивации их по-прежнему можно привлекать легкостью процессов, а также сбалансированным временем работы», — сказал директор по информационным технологиям банка для бизнеса «Бланк» Дмитрий Литвинов.

За этот год стоимость найма специалистов в среднем выросла на 12%. Теперь найти специалиста начального уровня будет стоить около 70 тыс. руб., среднего —- примерно 120 тыс. руб., а старшего — от 170 тыс. руб. и выше.

Цифры растут за счет роста предложений со стороны крупных компаний, увеличенного времени на поиск сотрудников, а также роста сопутствующих расходов на агентства и т. д.

Расходы на ФОТ также возросли. Средняя зарплата начального специалиста — 130 тыс. руб., среднего — 270 тыс. руб., а старшего — от 370 тыс. руб. и выше. Большая часть ИТ-МСП продолжает участвовать в гонке зарплат и готова предлагать конкурентные условия (61%).

В качестве альтернативы участию в гонке зарплат предприниматели отметили: улучшение внутренних процессов и минимизация их «бюрократизации» (24%), работу с сотрудниками из компаний, осуществляющих аутсорс-разработку (15%).

Исследование проводилось на основе опроса 2500 предпринимателей из сегмента ИТ МСП, проводившегося в мае 2024 г. Цифры по зарплатам и динамика зарплат основаны на внутренней аналитике рынка найма ИТ-специалистов.