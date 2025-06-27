В Совет Федерации поставят новые серверы и конференц-системы

Совет Федерации Федерального Собрания России приобретает серверы, оборудование для проведения конференций и автоматизированные рабочие места для обеспечения подготовки к мероприятиям в 2025 г.



Поставка оборудования

Как выяснил CNews, Совет Федерации Федерального Собрания России покупает серверное оборудование, конференц-системы и АРМ для подготовки к мероприятиям 2025 г. Проект направлен на обеспечение бесперебойной и качественной работы ключевых систем во время заседаний высшего законодательного органа.

Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок. Тендер был опубликован 11 июня 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе принимались до 19 июня. Итоги конкурса подвели 23 июня, однако на момент написания этого материала наименование компании-победителя в карточке закупке не указано. Известно, что победитель предложил наименьшую сумму контракта — 188 млн руб., при начальной стоимости контракта в 188,9 млн руб.

Оборудование для конференций

В рамках модернизации конференц-системы были сделаны значительные инвестиции в оборудование для обеспечения высокого качества заседаний. Основные расходы пришлись на обновление системы, включая покупку 62 микрофонных пультов за 12 млн руб.

Kevin Ache / Unsplash Совет Федерации покупает новые серверы и конференц-системы

Каждый микрофонный пульт оснащен конденсатором с кардиоидной диаграммой, гибким держателем, индикатором включения и кнопкой запроса. Длина микрофона варьируется от 280 до 420 мм, корпус черный, пульты встраиваемые.

Кроме того, были закуплены три блока питания за 1,1 млн руб. и три блока управления за 2 млн руб., которые поддерживают работу до 80 пультов и до 8 микрофонов одновременно. Эти блоки оснащены множеством входов и выходов, включая Direct и MIX-Minus, и имеют трансформаторную развязку для установки в 19-дюймовые стойки. Их частотный диапазон составляет от 125 Гц до 12500 Гц, а соотношение сигнал/шум ≥60 дБ.

Для высококачественного звукового сопровождения приобретены два звуковых процессора за 716 тыс. руб. с функциями частотной и динамической обработки, а также подавления обратной связи. В систему входят четыре активных двухканальных распределителя за 51 тыс. руб., 8 трансформаторов звукового сигнала за 118, 8 тыс. руб. и три блока раздачи сигнала за 428 тыс. руб. Дополнительно для контроля звука предусмотрены две пары наушников за 96 тыс. руб.

Модернизация видеооборудования стала одной из самых затратных частей. Центральное место занимают восемь интегрированных видеокамер формата UHD 4K за 24,4 млн руб. с оптическим зумом от 10x до 20x и поддержкой Ethernet и HD-SDI. Управление камерами будет осуществляться с помощью двух пультов за 1,1 млн руб., каждый из которых контролирует до пяти камер и оснащен джойстиком.

Покупают и АРМ с серверами

Для дистанционных заседаний закуплены 2 аппаратных кодека видеоконференцсвязи за 2 млн руб. Также будут приобретены два аппаратно-программных кодека за 420 тыс. руб. с поддержкой WebRTC, SSD объемом 240 ГБ и оперативной памятью 8 ГБ.

Участники и операторы будут оснащены 62 автоматизированными рабочими местами за 17 470 773,54 руб. с сенсорными экранами 17 дюймов, процессорами с 4 ядрами, 8 ГБ оперативной памяти, 240 ГБ SSD, Ethernet и наушниками.

Информационная инфраструктура будет поддерживаться двумя серверами за 2,6 млн руб.. с процессорами 8 ядер, 64 ГБ оперативной памяти, 240 ГБ SSD и сетевой скоростью 1 Гбит/с.

Для трансляции материалов будут закуплены два мультимедийных устройства за 2,8 млн руб. с задержкой сигнала не более 0,5 секунды.

Связь и управление комплексом обеспечат девять управляемых коммутаторов Ethernet за 394 тыс. руб., каждый из которых имеет 8 портов 10/100/1000 Base-T, поддержку VLAN и IGMP snooping.

Для операторов предусмотрены два автоматизированных рабочих места за 243 тыс. руб. с компьютерами, 16 ГБ оперативной памяти, процессором с четырьмя ядрами и восьмью потоками, SSD 240 ГБ, 27-дюймовым монитором с IPS матрицей, клавиатурой и мышью.

На какой операционной системе будут работать АРМ и серверы в техническом задании не указано.