«КОРУС Консалтинг» увеличил выручку на 30% по итогам финансового года

Наиболее востребованными были проекты по миграции на российский софт, комплексной модернизации ИТ-архитектуры и заказной разработке ПО.

По итогам финансового года (период 01.04.2023 – 31.03.2024) выручка ГК «КОРУС Консалтинг» выросла на 30% и составила 9,7 млрд рублей (с НДС). Главными факторами, повлиявшими на рост выручки, стало увеличение продаж лицензий отечественного ПО (+73% год к году, выручка более 2 млрд рублей), а также ИТ-услуг – ИТ-консалтинг, внедрение ПО, заказная разработка, сопровождение и техподдержка (+23% год к году, выручка более 7 млрд рублей). Также компания отмечает увеличение штата на 13% до 1350 человек.

Наибольший рост показали направления по заказной разработке, внедрению продуктов «1C», систем бюджетирования и консолидации, аналитических бизнес-решений, HR-tech, а также собственных продуктов компании – платформ «Авандок» и K-Team. Такая динамика обусловлена сохраняющимся трендом на импортозамещение со стороны крупных компаний и растущим спросом на проекты по комплексной модернизации ИТ-ландшафтов.

Отраслевая структура портфеля заказов практически не изменилась. Наибольшее количество проектов было реализовано в логистике (>40%), ритейле и дистрибьюции (24%), промышленности и производстве (17%), а также ТЭК (7%). Среди крупнейших клиентов: «Газпром нефть», «Галамарт», «Деловые Линии», «ЕВРАЗ», РЖД, «Рив Гош», агрохолдинг «Русагро», Ikon Tyres, Lamoda и другие компании.

«Рост выручки на 30% помогли обеспечить сразу несколько факторов. В первую очередь – это правильная стратегия взаимодействия с клиентами. Мы ставим своей целью при помощи ИТ-инструментов предоставить значимый и измеримый результат для бизнеса наших заказчиков. Сейчас спрос на такие услуги растет как никогда. Также росту показателей способствовали увеличение производительности труда, в том числе за счет использования ИИ-сервисов в производственных процессах и продуманная диверсификация портфеля решений. Мы работаем и как интегратор, и как вендор, и как платформа-акселератор, что позволяет быстро находить наиболее подходящий для бизнеса стек решений и формировать новую ИТ-архитектуру, которая будет отвечать требованиям современных реалий», – прокомментировал Александр Семенов, генеральный директор ГК «КОРУС Консалтинг».

ГК «КОРУС Консалтинг» продолжила разработку и развитие собственных ИТ-решений. Теперь low-code/no-code платформой «Авандок» для управления электронными документами, внутренними процессами и корпоративным контентом пользуются 1,7 тыс. юрлиц (более 220 тыс. пользователей), что на 12% больше, чем в прошлом году. Выручка по продукту «Авандок» за отчетный период превысила 900 млн рублей. Также на 67% увеличилась выручка от продаж интранет-платформы K-Team, которую «КОРУС Консалтинг» вывел на рынок два года назад.

В апреле 2023 года ГК «КОРУС Консалтинг» объявила о запуске нового бренда – дочерней компании MONS, которая по итогам отчетного периода показала рост выручки на 46%. На данный момент в рамках платформы ГК «КОРУС Консалтинг» созданы несколько дочерних компании и три ИТ-стартапа.

Один из важных результатов прошедшего года – разработка многофункциональной логистической платформы KONCRIT. Решение для автоматизации цепочек поставок подходит для ритейла, дистрибуции, производства, e-commerce компаний и 3PL-операторов. В настоящее время на платформе реализованы бизнес-приложения для управления складом и двором, и «КОРУС Консалтинг» запускает первые проекты на платформе.

Также в компании произошли структурные изменения – был образован блок стратегического развития под руководством Сергея Карпуничева, который ранее работал в SAP CIS. Новое подразделение сосредоточится на работе с ключевыми клиентами, целевыми отраслями (ритейл, промышленность, нефтегаз, транспорт и логистика) и на стратегических проектах развития компании. В результате этой работы «КОРУС Консалтинг» планирует расширить продуктовую линейку новыми решениями и усилить отраслевые команды.