На платформе iSpring появились пульс-опросы для сбора обратной связи от сотрудников

На платформе онлайн-обучения iSpring Learn запущена система сбора обратной связи «Пульс-опросы iSpring». Новый инструмент позволит собственникам бизнеса, руководителям и HR-специалистам выявлять скрытые проблемы и оперативно на них реагировать, предотвращать выгорание сотрудников и текучесть команды, отслеживать настроения в команде и улучшать условия работы. Сотрудники, в свою очередь, могут в пульс-опросах делиться идеями и мыслями, которые их волнуют, а также задавать любые вопросы.

Пульс-опросы от iSpring – готовая система со встроенной аналитикой, которая помогает регулярно и анонимно собирать обратную связь. В системе измеряется 13 метрик, которые показывают отношение сотрудников к команде и компании. Кроме основных показателей пульс-опросы в iSpring помогают также выявить навыки сотрудников и неформальных лидеров.

В iSpring есть набор из 105 вопросов, которые помогут определить реальный уровень вовлечённости, благополучия и удовлетворённости персонала. Еженедельно система задает каждому сотруднику в личном кабинете от 5 до 11 индивидуальных вопросов о коллегах, подчинённых и руководителе. На прохождение опроса требуется в среднем 2-5 минут.

Система автоматически обрабатывает результаты, формирует отчет по каждому подразделению компании, считает показатели и дает рекомендации для действий по каждому из них. Встроенные инструменты аналитики демонстрируют проблемные зоны и позволяют отследить динамику состояния команды. Для полного представления о результатах опросы нужно проходить 13 недель.

В пульс-опросах iSpring можно посмотреть результаты по каждому вопросу: сколько положительных, нейтральных и отрицательных ответов дали сотрудники, увидеть подробнее, какие навыки и стиль лидерства чаще всего отмечают у конкретного сотрудника.

Платформа сохраняет анонимность анкетирования и узнать ответы конкретного человека невозможно. При этом сами сотрудники могут посмотреть, что о них в целом думают коллеги – доступ к результатам опроса гибко настраивается.

Компании, которые уже пользуются платформой iSpring Learn, могут подключить модуль пульс-опросов в разделе «Настройки». Остальные – оформить отдельный аккаунт для проведения пульс-опросов. В обоих случаях необходимо обратиться к менеджеру iSpring.

«Низкий уровень вовлеченности и удовлетворенности команды со временем приводит к проблемам в бизнесе. Поэтому компаниям, которые хотят быть конкурентными на рынке, важно работать с обратной связью от сотрудников. Запуская пульс-опросы, они получают возможность в режиме реального времени отслеживать потребности и настроения в команде, вовремя реагировать и влиять на них. Это поможет бизнесу снизить текучесть команды и активнее развиваться. Опираясь на результаты опросов, руководители могут корректировать бизнес-процессы, своевременно выявлять зоны роста и принимать взвешенные решения», – сказала Татьяна Галкина, директор Академии iSpring.