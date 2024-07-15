Проекты на базе ИИ и больших данных помогли «Программному Продукту» увеличить выручку на 26% за год
«Программный Продукт» подвел итоги 2023 года. Общая выручка компании в прошлом году составила ₽10,211 млрд, из которых ₽4,491 млрд получено за оказание ИТ-услуг, а ₽5,720 млрд – за разработку ПО.
В 2023 году компания реализовала десятки крупных проектов для государственных структур, среди которых можно отметить наиболее масштабные, такие как:
- Разработка «Технологической платформы распределенных реестров» для ДИТ. Онлайн-услуга по предоставлению мест на ярмарке выходного дня с применением технологии блокчейн стала победителем премии CNews Awards 2023 в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года».
- Создание сервиса «Цифровой психолог» для Минпросвещения РФ. Разработка сервиса позволила расширить возможность предоставления профессиональной психологической помощи школьникам. Система обеспечила онлайн-доступ к консультациям психологов независимо от территории проживания учеников.
- Перевод билетной системы ЦППК на отечественное программное решение Астра Линукс. Проект АО «Центральная ППК» (ЦППК), реализованный компанией «Программный Продукт», был признан лучшим на форуме «CNews Forum Кейсы 2023» в номинации «Импортозамещение года в развитии ИТ-систем на транспорте».
- Создание ФГИС «Такси» для Минтранса РФ. Система обеспечивает сбор, обработку, систематизацию и хранение сведений из трех реестров: служб заказа такси, перевозчиков и легковых такси. Решение повышает прозрачность легальных таксомоторных перевозок и уровень контроля отрасли за счет проверки перевозчиков и транспортных средств по данным СМЭВ. Проект стал победителем премии TAdviser IT PRIZE 2023 в номинации «Цифровизация транспорта: Проект года».
Кроме того, специалисты «Программного Продукта» в прошедшем году реализовали проекты по развитию Московского инновационного кластера, модернизацию АИС «Росздравнадзор», создание цифровой экосистемы для управления речной навигацией в акватории г. Москва и множество других.
О дальнейших планах компании рассказал генеральный директор компании «Программный Продукт» Александр Каушанский: «В текущем году «Программный Продукт» продолжает реализацию проектов для госструктур с фокусом на решения по импортозамещению, инновационные программно-аппаратные комплексы, видеоаналитику и продукты с использованием технологий искусственного интеллекта и big data. Еще одно из приоритетных направлений – перевод существующих информационных систем различных ведомств на ГосТех и создание новых ГИС и сервисов на базе этой платформы. Также мы планируем развивать и внедрять собственные разработки: ИИ-платформу, платформу анализа больших данных «P3Lab», программно-аппаратные комплексы, такие как камера видеоаналитики с детекторами шума, ПАК «Помощник России» и другие».