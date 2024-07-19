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Минцифры продлило аккредитацию более 18 тыс. ИТ-компаний

Минцифры продлило аккредитацию более 18 тыс. ИТ-компаний. Государственная аккредитация даёт ИТ-компаниям право на льготы и преференции. По правилам они должны ежегодно подтверждать соответствие профилю деятельности, чтобы сохранить аккредитацию. Очередная такая проверка завершилась 19 июля, по её результатам более 18 тыс. компаний смогли остаться в реестре.

Кто подтвердил аккредитацию: более 13 тыс. ИТ-компаний, получающих налоговые льготы; более 5 тыс. организаций, которые предоставили данные по доле ИТ-доходов, уровню зарплаты и информации об ИТ-деятельности на сайте компании;

Кто потерял аккредитацию: около 2 тыс. компаний не подали заявление на подтверждение или не соответствовали критериям и больше не числятся среди аккредитованных.

При подаче заявлений средняя заработная плата в компании во II квартале должна была быть выше средней по России за I квартал 2024 г. или средней по региону.

По данным Росстата средняя заработная плата по России — 80 тыс. руб., при этом средние зарплаты в ИТ-секторе превышают эти показатели почти в два раза.

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