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билайн и Всероссийский проект «Менделеевская карта» заключили соглашение о сотрудничестве

Всероссийский проект поддержки молодых ученых и талантливой молодежи «Менделеевская карта» и ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) объявили о заключении соглашения о сотрудничестве, направленного на развитие цифровой экономики и поддержку одаренной молодежи.

Подписи под документом поставили директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом» Александр Шведов и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию, научный руководитель РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга.

Целью сотрудничества является установление долгосрочного взаимодействия для стимулирования образовательной и научной деятельности, популяризации науки и поощрения студентов, аспирантов и молодых ученых, демонстрирующих значимые достижения в области учебы, науки и техники.

Основные направления сотрудничества между билайном и «Менделеевской картой» включают:


  • обмен опытом и информацией: стороны будут обмениваться накопленными знаниями по вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере цифровой экономики и поддержки молодых ученых в их профессиональной деятельности и других областях;
  • создание рабочих и экспертных групп;
  • совместные мероприятия: планируется проведение конференций, совещаний, заседаний рабочих и экспертных групп и иных мероприятий, связанных с поощрением талантливой молодежи и развитием цифровой экономики;
  • специальные условия на оказание услуг связи от билайна для обладателей «Менделеевских карт».


Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом»: «Мы рады сотрудничеству с проектом. Это важный шаг для развития цифровой экономики и поддержки молодых ученых в России. Мы уверены, что совместные усилия приведут к значимым результатам и помогут стимулировать инновации в научной и образовательной сферах».

Александр Мажуга, научный руководитель РХТУ им. Д. И. Менделеева, куратор проекта «Менделеевская карта»: «Наше сотрудничество с Билайном открывает новые возможности для всех обладателей «Менделеевской карты»: школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых. Это важный вклад в популяризацию науки и поддержку образовательной деятельности в России».

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