Генеральным директором ООО «РуБэкап» назначен Кирилл Вихровский

Генеральным директором ООО «РуБэкап», входящего в «Группу Астра» разработчика одноименной системы резервного копирования, назначен Кирилл Вихровский. В его портфолио 15-летний опыт управления большим штатом сотрудников на топовых позициях в ИТ, ИБ и телекоме, а также ряд успешных кейсов цифровой и продуктовой трансформации ИТ-компаний, разработки и реализации стратегии роста для крупнейших экосистем страны Сбербанка и МТС. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Прежний глава «РуБэкап» Андрей Кузнецов остается акционером и в качестве главного архитектора сосредоточится на усилении конкурентных преимуществ ПО RuBackup, развитии его архитектуры и создании новых продуктов.

Группы Астра Кирилл Вихровский

Кирилл Вихровский получил два высших образования в МГУ им. М.В. Ломоносова по специальностям «Прикладная математика и информатика» и «Юриспруденция». С 2019 года был управляющим директором в «СберМобайл», где отвечал за инновации и работу с корпоративным и государственным сегментами. За это время организация вышла на чистую прибыль и, по версии MVNO Awards, была признана самым инновационным виртуальным оператором в мире – стала единственной российской компанией, удостоенной этой престижной международной награды. Под непосредственным управлением Кирилла созданы IoT-провайдер в группе Сбербанка, крупнейшие коммуникационные платформы для передачи текстовых, голосовых сообщений и видео в приложениях с аудиторией более 70 млн клиентов в месяц. До «СберМобайл» занимал позицию вице-президента по бизнес-решениям NVision Group и заместителя генерального директора и операционного директора в «Техносерв Консалтинг» (холдинг «Т1») и TerraLink и других крупных профильных компаниях.

«Я рад присоединиться к «Группе Астра». Мы усиливаем фокус на стратегическом и продуктовом развитии компании в целом, диверсификации портфеля, улучшении клиентского сервиса и развитии наших партнеров. Новый этап трансформации компании нацелен на обеспечение кратного роста выручки, при повышении качества корпоративного управления и операционной эффективности. Уверен, вместе с командой RuBackup мы сможем достигнуть нашей общей цели — сделать «РуБэкап» главным партнером для наших клиентов в решении задач защиты данных, обеспечить технологическое лидерство на рынке решений для резервного копирования, восстановления и защиты данных», – отметил Кирилл Вихровский, генеральный директор «РуБэкап».