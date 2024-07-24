Акции «Яндекса» под тикером YDEX начали торговаться на «Московской бирже»

На «Московской бирже» стартовали торги акциями МКПАО «Яндекс». Новый тикер «Яндекса» — YDEX. Ценные бумаги компании вошли в первый котировальный список «Мосбиржи», куда попадают наиболее надежные и ликвидные активы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

МКПАО «Яндекс» — головная компания «Яндекса». На ее долю приходится 99% выручки группы Yandex N.V. за 2023 г., то есть 798 млрд руб., а ее скорректированный показатель EBITDA за этот период — 121 млрд руб. В 2023 г. выручка группы выросла на 53% год к году — это один из самых высоких показателей в истории «Яндекса».

Среднегодовой темп роста выручки (CAGR) «Яндекса» за период с 2011 г. составляет 36%. Рост выручки в значительной степени обусловлен тем, что «Яндекс» много лет последовательно вкладывается в новые бизнесы и технологии. Сейчас компания развивает поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, облачные технологии, технологии автономного транспорта и искусственного интеллекта.