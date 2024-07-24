Студенты колледжей показали на чемпионате мастерство настройки виртуальной инфраструктуры на ОС «Альт»

Студенты колледжей показали на чемпионате мастерство настройки виртуальной инфраструктуры на ОС «Альт». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Особенностью мероприятия стало использование российского сетевого оборудования и программного обеспечения. Предложенная участникам инфраструктура была построена на операционных системах «Альт Сервер» и «Альт Виртуализация» от «Базальт СПО».

В соревновании по компетенции «Сетевое и системное администрирование» приняли участие студенты колледжей и техникумов из более чем 60 регионов России.

По условиям соревнования было необходимо выполнить настройку инфраструктуры на базе решений «Базальт СПО». Задание, разработанное командой #au_team, состояло из трех частей: настройка сетевой инфраструктуры центрального офиса и филиала; обеспечение их сетевой связности; запуск сервисов и мини ЦОД’а.

«Только учитывая запросы работодателей и опыт ведущих ИТ-компаний можно вырастить специалистов высокого уровня, готовых к вызовам нашего времени», — сказал генеральный директор «Новотех» Андрей Степаненко.

«Подготовка специалистов, должна строиться на актуальных задачах отрасли. Современное сетевое и системное администрирование — это работа с виртуальной инфраструктурой. Одной из задач чемпионата был эксперимент по развертыванию отечественных виртуальных маршрутизаторов EcoRouter с использованием "Альт Виртуализации"», — сказал менеджер компетенции Антон Уймин.

Применяемые сегодня ИТ-решения требуют обширных знаний и навыков работы с российским оборудованием и ПО. Получить их будущим сетевым и системным администраторам помогают инициативы «Альт Академии», образовательного проекта компании «Базальт СПО».

«Большинство компаний крупного и среднего бизнеса, а также организации, имеющие критическую информационную инфраструктуру уже выбрали российские продукты для построения своих ИТ-систем, и сейчас активно переводят рабочие места сотрудников на отечественное ПО. Ориентированность образовательных программ в колледжах и вузах, заданий чемпионатов по ИТ-компетенциям на использование российского «железа» и программных продуктов — важный шаг на пути подготовки востребованных на рынке труда специалистов», — сказала Татьяна Губина, руководитель направления по работе с образовательными организациями.

Призовые места в компетенции «Сетевое и системное администрирование» заняли: Алексей Говорунов (Ногинский колледж); Марк Лиман (Колледж IThub); Михаил Семчук (Вологодский колледж связи и ИТ).

«Чемпионат показал интерес со стороны студентов к российским ИТ-продуктам, которые применяются во всех отраслях экономики и имеют огромный потенциал развития. Подобные мероприятия являются неотъемлемой частью наращивания компетенций и навыков будущих профессионалов», — сказал технический директор «РДП Инновации» Евгений Нечипорук.