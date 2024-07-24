YandexGPT интегрирован в «Поток Оценка 360» и ускорил развитие сотрудников в четыре раза

Компания «Поток» внедрила технологию YandexGPT для автоматического составления индивидуальных планов развития (ИПР) по результатам оценки 360. Об этом CNews сообщили представители «Поток».

Оценка 360 — это инструмент, способный раскрыть потенциал сотрудников и выявить их зоны развития, но HR-специалисты часто сталкиваются со сложностями, когда им приходится самостоятельно создавать ИПР, отвлекаясь от основных задач. Также присутствует страх «белого листа» — неясность, как и с чего начать составление плана.

Согласно данным аналитического отдела «Поток», использование YandexGPT для обработки результатов опроса и формирования ИПР для каждого сотрудника в компании с численностью около 1000 человек позволит сократить затраты времени и ресурсов. Теперь эта задача займет около 781 рабочего часа и 1 млн руб., в то время как ранее требовалось около 2943 рабочих часов и 4 млн руб. Тем самым экономическая эффективность для компании — это сокращение расходов в четыре раза.

Внедрив YandexGPT в продукт «Поток Оценка 360», HR-специалисты получают не просто ценную информацию из опросов, но и готовый план действий для развития сотрудников, созданный с помощью ИИ. Это ускоряет и упрощает процесс планирования, позволяя сотрудникам сразу приступить к реализации планов развития, минуя самостоятельный процесс составления планов.

Теперь платформа «Поток Оценка 360» автоматизирует процесс оценки сотрудников, используя оргструктуру компании и матрицу компетенций. Также перед стартом опроса каждый участник получает доступ к платформе и приступает к оценке своих коллег. После завершения оценки все участники могут ознакомиться с понятными отчетами в личном кабинете.

YandexGPT помогает HR-специалисту оцифровать и сгенерировать ИПР двумя действиями:

1) Отчеты, полученные YandexGPT, предоставляют ценную информацию, показывают топ сильных сторон и зоны роста сотрудника, помогая ему определить приоритетные направления развития, а также топ-3 западающих компетенций, требующих внимания для повышения эффективности работы. Отчеты содержат и тепловую карту, визуализирующую оценку сотрудника по каждой компетенции, пробелы и зоны для улучшения.

2) Используя данные из отчетов, ИИ формирует три индивидуальных плана обучения для каждого сотрудника, фокусируясь на развитии необходимых компетенций. В плане указываются цели обучения, барьеры для развития и рекомендуемая модель распределения усилий 70-20-10: 70% обучения на рабочем месте, включая ротации внутри команд, проектную работу; 20% обучения через общение с коллегами, сюда входит: наставничество, регулярные рабочие встречи с коллегами и получение обратной связи; 10% самообразования сотрудника, начиная с онлайн-курсов, заканчивая тренингами и мастер-классами.

Эффект YandexGPT в «Поток Оценка 360» для оценки сотрудников: ИИ предлагает оптимальные варианты обучения для развития определенных компетенций; снимает с руководителей рутину планирования развития сотрудников, передавая ее YandexGPT; все планы развития хранятся в едином цифровом пространстве, обеспечивая удобство и прозрачность.

«Интеграция технологии YandexGPT в наш продукт кардинально меняет подход к проведению оценки методом 360 градусов. Это обновление позволяет сосредоточиться на реальном развитии компетенций сотрудников, а не на рутинных задачах, связанных с ручной обработкой результатов и составлением ИПР. В итоге бизнес только выигрывает за счет более мотивированных и профессионально развитых сотрудников. А это способствует устойчивому повышению эффективности компании», — сказал Евгений Корнюшин, директор по развитию продуктового направления «Поток Опросы».