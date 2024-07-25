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«Аскон» открыла новый центр разработки в Нижнем Новгороде

Компания «Аскон» объявила об открытии нового центра разработки в Нижнем Новгороде. Это уже третий центр разработки «Компас-3D» — два других расположены в Коломне и Рязани. Как и их коллеги, сотрудники в Нижнем Новгороде займутся разработкой новой функциональности «Компас-3D».

Игорь Волокитин, директор по продукту «Компас-3D», сказал: «Мы уверены, что разрабатывать такой сложный наукоемкий программный продукт как «Компас-3D» необходимо слаженной командой профессионалов, работающих бок о бок. Открытие еще одного центра разработки — логичный шаг нашей стратегии».

Нижний Новгород был выбран местом для нового офиса неслучайно — компания «Аскон» давно представлена в регионе. Так, в городе работает большой региональный офис «Аскон-Нижний Новгород», который относится к интеграторскому направлению и занимается поддержкой заказчиков. Также в Нижнем Новгороде расположен центр разработки геометрического ядра C3D (дочерней компании «Аскон» C3D Labs).

Еще одна причина открыть центр разработки именно в Нижнем Новгороде — развитая академическая среда. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева и другие вузы готовят специалистов с необходимым для работы в компании профильным техническим образованием.

Кроме того, именно в Нижнем Новгороде хорошо себя зарекомендовала программа стажировок для начинающих программистов, поэтому планируется продолжение этой практики в следующем году.

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