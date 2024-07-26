CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«А2 Систем» и «Консист Констракшн» объявили о партнерстве

Инжиниринговая компания «А2 Систем» и российский производитель интеллектуальных приборов управления «Консист Констракшн» (структурное подразделение «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») договорились о долгосрочном сотрудничестве. В рамках партнерства заказчикам будут предложены современные решения для создания безотказной инфраструктуры.

«А2 Систем» ‒ отечественный системный интегратор с десятилетним опытом работы. Компания предлагает инжиниринг под ключ в различных областях: энергетика, водоснабжение, водоотведение, нефтепереработка и транспортная инфраструктура. «А2 Систем» специализируется на создании и внедрении автоматизированных систем управления технологическими процессами, центров диспетчеризации, сбора и передачи информации, а также учета энергоресурсов. За время своей деятельности специалисты компании построили и модернизировали более 350 систем, разработали свыше 1 тыс. томов рабочей и исполнительной документации и изготовили более 1,5 тыс. единиц низковольтных комплектных устройств (НКУ) различного назначения. Интегратор планирует применять программируемые логические контроллеры (ПЛК) Consyst Electronics и комплексы программно-технических средств измерений и управления (КПТС).

Многофункциональные контроллеры Consyst Electronics на базе собственного ПО «Турбо ПЛК» предназначены для широкого круга промышленных применений. Шкафы автоматизации разработаны на базе этих приборов и могут быть использованы для управления промышленными и гражданскими объектами. КПТС «Консист-Базис» включен в реестр российского оборудования.

Алексей Шахтуров, директор по развитию «А2 Систем», сказал: «На рынке промышленной автоматизации бренд Consyst Electronics предлагает контроллеры и решения для построения современных и надежных АСУ ТП. Использование этого оборудования в наших проектах позволяет создавать конечные решения, отвечающие требованиям заказчиков к уровню надежности, безопасности, эргономике и функциональности комплексов программно-технических средств».

Глеб Юшкевич, директор по развитию бизнеса «Консист Констракшн», сказал: «Мы рады установить партнерские отношения с компанией «А2 Систем», известной своим обширным опытом работы как в России, так и за ее пределами. Совместное взаимодействие откроет новые перспективы для внедрения инновационных решений и укрепления конкурентных позиций наших клиентов на рынке».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Создатели «Контур.Фокус» вложат 2 миллиарда в «убийцу» Zoom

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Зарубежный осколок Softline избавил своих акционеров от связей с Россией

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Пользователи Java SE массово бегут от Oracle, испугавшись новой ценовой политики

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Orion X POx-950: компактный игровой ПК «под ключ»

Обзор Acer Swift X 14: мобильный ноутбук с дискретной графикой

Как сделать умной систему полива для сада и огорода

Показать еще

Наука

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024