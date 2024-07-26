Доходы разработчиков игр от рекламы в ОК выросли на 62%

«Одноклассники» подвели итоги работы игровой платформы соцсети за первое полугодие 2024 г. С января по июнь разработчики получили от ОК 1,6 млрд руб. Эта сумма включает в себя доходы от рекламы и внутриигровых покупок, и на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Главный драйвер роста в 2024 г. — развитие рекламы внутри игровой платформы: доходы ОК и самих разработчиков от рекламы выросли за 6 месяцев на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ключевой причиной роста рекламных доходов является развитие формата sticky-баннеров (рекламное объявление в игре, расположение которого может настроить создатель) на всех платформах. Для интеграции формата в игру разработчикам достаточно реализовать подбор и показ рекламы, используя SDK, выбрать место для показа баннера — все остальные задачи решаются платформой игр. Помимо этого, ОК провели ряд открытых тестов, чтобы определить, как пользователи воспринимают рекламу. Тесты показали, что реклама в играх в ОК не снижает доходы от внутриигровых покупок. Благодаря этому разработчики изменили подход к программам монетизации и стали чаще их задействовать.

Соцсеть также сохраняет и наращивает доходы разработчиков от внутриигровых покупок пользователей по системе revenue share. Для этого в 2023 г. ОК постепенно перераспределяли аудиторию, продвигали игры и привлекали новых разработчиков. Позитивно также сказалось то, что аудитория органически перетекала с десктопа на мобильную платформу.

В топ-5 категорий игр по количеству проведенных часов входят «три в ряд», казуальные игры, «игры про фермерство», «настольные игры» (шахматы, нарды и пр.), приключения. Сейчас 42% пользователей, которые заходят в ОК с десктопной версии, играют хотя бы раз в день, но больше всего растет наиболее заинтересованная аудитория — те, кто ежедневно увеличивают время, которое они проводят на игровой платформе.

Евгений Полотнянко, руководитель игровой платформы «Одноклассников», сказал: «Игровой рынок России все еще претерпевает трансформацию, но уже есть понимание стабильности HTML5-игр (браузерных), к которым растет интерес и среди разработчиков, и среди пользователей. ОК, в свою очередь, продолжат расширять рекламные возможности для разработчиков: сейчас мы сфокусированы на развитии баннерной рекламы. Мы заинтересованы в росте игровой платформы: большой и качественный выбор развлечений напрямую влияет на TimeSpent всей соцсети».