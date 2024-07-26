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eXpress впервые вошел в рейтинг крупнейших ИТ-разработчиков России от CNews

Компания-разработчик супераппа для бизнеса eXpress вошла по темпам роста выручки в топ-25 рейтинга «CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России» за 2023 г. от исследовательского агентства CNews Analytics. Прогресс составил 141,6% относительно результатов 2022 г. С совокупным объемом выручки ₽1022 млн компания вошла в топ-300 крупнейших отечественных ИТ-компаний.

В 2023 г. eXpress совершил мощный технологический рывок, в частности, начал крупный проект по созданию первого российского корпоративного супераппа для сотрудников компании «Норникель» (масштаб проекта – 81 тыс. пользователей). С eXpress продолжают сотрудничество крупные компании, в частности, «Российские железные дороги» (масштаб проекта – 130 тыс. пользователей) и госкорпорация «Росатом» (масштаб проекта – 100 тыс. пользователей).

Составители рейтинга сообщают, что российский ИТ-рынок на фоне ухода западных вендоров продолжает расти. По подсчётам аналитиков агентства, суммарная выручка 300 крупнейших ИТ-компаний по итогам 2023 г. составила 2857 млрд руб. (+32,4% относительно 2022). Суммарная выручка 100 крупнейших из них по итогам 2023 г. достигла ₽2524 млрд. В 2022 г. результат был ниже на 16% и составил ₽2117 млрд, в 2021 г. — на 30%, показатель оказался на уровне ₽1945 млрд.

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