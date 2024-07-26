Штат консультантов практики «1C» «Борлас» вырос до 300 человек

Численность «1С»-консультантов совместной практики группы «Борлас» за год существенно выросла и достигла 300 сотрудников.

На данный момент «1С»-практика группы «Борлас» представлена двумя направлениями: центром цифровой трансформации (ЦЦТ) и «Эдит Про». ЦЦТ реализует проекты по цифровой трансформации промышленных предприятий. «Эдит Про» работает с компаниями энергетического сектора, ритейла, а также других отраслей, где существует запрос на масштабные, функциональные системы, способные выдерживать высокие нагрузки.

Развитие практики «1С» обусловлено растущим спросом на решения отечественного вендора в сегменте крупных холдингов, а также компаний, управляющих критически значимой инфраструктурой. Ранее аналитики «Эдит Про» (группа «Борлас») прогнозировали рост российского рынка ERP-систем в 2024 г. на 12%.

«1C:ERP» – локомотив растущего рынка, интерес к платформе подогревается как государственной политикой в сфере технологического суверенитета, так и развитием платформы. За последние годы «1С» приблизилась по возможностям к западным аналогам, а где-то и превзошла их», – сказал Дмитрий Дугин, руководитель ЦЦТ.

«На фоне высокого спроса растет и наша практика, мы планируем и дальше расширять команду. Ядро практики «1С» составляют специалисты с большим проектным опытом, формируется уникальная база знаний по цифровой трансформации российских предприятий», – отметил вице-президент «Борлас» по консалтингу, руководитель дивизиона бизнес-приложений Дмитрий Кичко.

По данным «Эдит Про», до 2022 г. около 60% ERP-рынка России занимали решения глобальных лидеров – SAP, Oracle и Microsoft. Оставшуюся долю занимали российские вендоры, в основном «1С» – порядка 35%. Сегодня уже более половины российского рынка ERP-систем приходится на отечественные решения. По прогнозам компании, тренд сохранится на ближайшие два года, к концу 2025 г. доля российских ERP может вырасти до 80%.