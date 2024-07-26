В России будут готовить «цифровых» чиновников

Сфера государственного управления в России сегодня претерпевает системную трансформацию. Госуправление становится сетью взаимосвязанных цифровых сервисов, баз данных, систем поддержки принятия решений. Не меньшее, а может быть и большее, значение имеет насыщение всех отраслей хозяйства IT технологиями. Их использование и управление ими стало повседневностью государственного и муниципального управления. Этому процессу способствует, в частности недавно запущенный Национальный проект «Цифровая экономика» и приходящий ему на смену новый проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Новые принципы и новые задачи госуправления требуют служащих нового типа, которые соединяют управленческие и IT-компентенции. Для подготовки таких служащих в НИЯУ МИФИ запускает новой магистерскую образовательную программу «Государственное и муниципальное управление на основе экономики данных». Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Программа разработана и реализуется специалистами Факультета бизнес-информатики и управления комплексными системами НИЯУ МИФИ. Ее выпускники должны стать не просто служащими в министерствах и мэриях, но брать на себя ответственность за цифровую стабильности государственной системы управления в меняющихся условиях. Они должны будут уметь интегрировать в процесс управления все новейшие цифровые инструменты- и те, что уже есть и те что еще появятся в ближайшие годы. В частности, речь идет о том, что необходимая для принятия управленческих решений информация должна собираться за счет удаленного мониторинга ключевых параметров оборудования и автоматического сбора данных в рамках Интернета вещей. Муниципальным служащим предстоит работа над реализацией концепции «Умный город» и создание общегородских платформ, которые должны уметь взаимодействовать с другими платформами, в частности отраслевыми («Госуслуги» и т.д.).

Конечно, учащиеся будут изучать предметы, которые традиционно изучают будущие госслужащие, такие как «Государственное и муниципальное управление», «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления», «Городская пространственная структура и «умное» планирование». Но одновременно им предстоит изучение учебных дисциплин, соединяющих управление с цифрой, например, «Сквозные цифровые технологии в системе государственного и муниципального управления», «Цифровая трансформация экономики», «Эффективность управления на основе цифровых данных». Наконец, группа учебных предметов связана с управлением современной экономикой, например, «Региональная и отраслевая экономика», «Математическое моделирование социально-экономического развития», «Управление инновационными проектами».