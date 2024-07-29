CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство ИТ в банках
|

«Контур.Банк» бесплатно оформит предпринимателям КЭП ФНС ​

Клиенты «Контур.Банка» бесплатно получат КЭП ФНС на 15 месяцев при регистрации бизнеса или открытии счета. Акция действует до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Контур.Банка».

В Удостоверяющем центре «Контура» выпуск сертификата руководителя стоит 5,8 тыс. руб., но для новых клиентов «Контур.Банка» эта услуга будет бесплатной в двух случаях: при регистрации бизнеса в сервисе «Контура», при открытии счета в «Контур.Банке» (перевыпуск подписи, полученной вне «Контура»).

Счет для бизнеса с бесплатным обслуживанием банк открывает онлайн — не нужно ехать в офис или встречаться с курьером. Электронную подпись юрлица на год и три месяца банк выпустит своим новым клиентам тоже полностью дистанционно.

С помощью КЭП ФНС предприниматель может подписать пакет документов, чтобы открыть счет для бизнеса. А еще она позволит сдавать отчетность в налоговую, участвовать в торгах, маркировать товары и так далее.

Чтобы принять участие в акции, нужно заполнить заявку на открытие счета, а затем заказать звонок консультанта «Контура» — он поможет выпустить КЭП ФНС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Производители российской электроники умоляют поскорее «изгнать» иностранных конкурентов из госзакупок. Законопроект завис после первого чтения

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Московский суд взыскал 1,5 млрд рублей с российского рекламного агентства в пользу «дочки» Google

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

В России вводятся жесткие ограничения в соцсетях: запрет на звонки от неизвестных и регистрация блогеров

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Orion X POx-950: компактный игровой ПК «под ключ»

Показать еще

Наука

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024