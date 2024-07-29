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Минцифры: обезличенные данные помогут в развитии технологий

ИТ-комитет Госдумы рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект об обезличенных данных. Документ был значительно доработан вместе с профильным комитетом и бизнесом. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Обезличивание данных безопасно

Этот процесс исключает возможность установления личности человека по имеющимся данным. Никто — ни государство, ни бизнес — не сможет узнать конкретные сведения о человеке. Если он — Иванов Иван Иванович, рожденный в 1989 г., в обезличенных данных отобразится только то, что есть некий гражданин N, которому 35 лет.

Никакие персональные данные передаваться не будут. Это строго закреплено в действующем законодательстве.

Благодаря обезличенным данным государство сможет принимать более эффективные решения. Например, понять, какие остановки общественного транспорта более загружены, где нужно запустить дополнительные автобусы, где есть потребность в строительстве школ, детсадов, новых дорог и других объектов инфраструктуры.

Основные положения законопроекта

– документ предполагает обеспечение доступа разработчиков к данным для развития технологий при условии защиты данных граждан;

– формирование наборов данных будет осуществляться исключительно под конкретные случаи, которые определит Правительство;

– доступ к указанным наборам данных будет происходить исключительно в рамках закрытого контура государственной информационной системы, а «вынести» их из нее будет невозможно. Это позволит обеспечить необходимое обучение моделей ИИ и, в то же время, сохранность данных;

– запрещен внешний доступ к сформированным дата-сетам иностранным лицам и российским юрлицам с преимущественным иностранным участием;

– все дата-сеты должны будут соответствовать определенным требованиям. Уполномоченный орган будет вправе ограничить доступ к ним при нарушении этих требований в пределах своих полномочий;

– выбранный механизм — самый безопасный с точки зрения защиты прав граждан.

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