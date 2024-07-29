OCR-платформа SOICA от компании SL Soft (ГК Softline) получила статус ИИ-продукта

Компания SL Soft (ГК Softline) сообщает о получении отметки об отнесении платформы SOICA к сфере искусственного интеллекта. Соответствующий признак внесен в Реестр российского программного обеспечения. Это означает, что при внедрении платформы SOICA заказчики могут рассчитывать на снижение выплат по налогу на прибыль согласно письму ФНС России от 07.03.2023 № СД-4-3/2672@. Об этом CNews сообщили представители Softline.

ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков и продуктах с ИИ-сервисами.

SOICA — OCR-платформа для потокового распознавания, извлечения и обработки данных из скан-образов и цифровых копий структурированных и неструктурированных документов любого типа. SOICA помогает компаниям автоматизировать рутинные задачи, упростить бизнес-процессы и повысить эффективность работы.

Использование ИИ в SOICA обеспечивает более высокую скорость и точность работы, что позволяет значительно сократить время на обработку информации. SOICA эффективно справляется с распознаванием данных из сложных и нестандартных документов, даже если скан-образ содержит большое количество шумов и дефектов.

«Мы стремимся к постоянному совершенствованию наших решений и использованию передовых технологий, чтобы создавать максимально эффективные инструменты для наших клиентов», — сказал Виктор Горюнов, директор SOICA, компания SL Soft (ГК Softline).