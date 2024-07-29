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Отгрузки «Группы Астра» выросли на 64% по итогам первого полугодия 2024 года

ПАО «Группа Астра», участник российского ИТ-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет данные по отгрузкам за шесть месяцев 2024 г.

Отгрузки по итогам первого полугодия 2024 г. выросли на 64% год к году, показатель достиг 5,53 млрд руб. за счет активной экспансии бизнеса, расширения клиентской базы, развития продуктов экосистемы и сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Отгрузки – управленческий показатель, базирующийся на показателе выручки РСБУ группы на третьи стороны. Они признаются в момент подписания акта-приемки с покупателем. При расчете этого показателя не учитываются премии за достижение определенного объема продаж. Отгрузки «Группы Астра» не включают НДС.

Бизнес компании имеет ярко выраженную сезонность: более 50% отгрузок традиционно приходится на IV квартал, в частности декабрь. При этом расходы распределяются более равномерно по всему году.

«Группа Астра» продолжает реализовывать стратегию роста, инвестируя в команду и разработки, укрепляя лидерские позиции на рынке инфраструктурного ПО и расширяя клиентскую базу. В апреле-июне 2024 г. вендор заключил более 30 соглашений о сотрудничестве с крупными компаниями, среди которых «Новатэк», «Русгидро», АЛРОСА и «Аэрофлот», а также с правительством Ханты-Мансийского автономного округа.

Вместе с тем компания представила новый продукт – инструмент для системных администраторов Astra Configuration Manager. «Группа Астра» при участии «ICL Техно» и совместного предприятия ICL Astra Services презентовала программно-аппаратный комплекс (ПАК) для построения частного облака, а с ГК «Аквариус» – ПАК для резервного копирования данных. Также «Группа Астра» провела две сделки M&A: присоединила к группе облачного провайдера Rusonyx и разработчика платформы для управления данными Tantor DLH (ранее – «Сатори»).

Раскрытие финансовых результатов по МСФО за шесть месяцев 2024 г. планируется в конце августа 2024 г., точная дата будет опубликована позднее на официальной странице для инвесторов в разделе «Календарь инвестора». Расширенные данные для аналитиков (databook) размещены в разделе «Отчеты».

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