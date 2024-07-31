«ИТ-Экспертиза» и «Роса» заключили соглашение о технологическом партнерстве

Компания «ИТ-Экспертиза» и НТЦ ИТ «Роса» подписали соглашение о технологическом партнерстве с целью развития и интеграции решений двух компаний.

Цель соглашения – укрепить позиции компаний на ИТ-рынке. Это поможет повысить эффективность использования технологических экспертиз партнеров, улучшить и развить существующие продукты и решения компаний, а также усилить их продвижение.

Генеральный директор компании «ИТ-Экспертиза» Вячеслав Савлюк сказал: «Технологические партнерства в современном ИТ-рынке — отличный, а главное действенный способ повысить качество программных и аппаратных решений, разрабатываемых совместно, либо интегрируемых друг с другом. Уверен, наше технологическое сотрудничество с НТЦ ИТ «Роса» также будет успешным и плодотворным, что в итоге позволит предложить рынку действительно полезные решения».

«Мы рады объявить о нашем стратегическом партнерстве с компанией «ИТ-Экспертиза». Это соглашение открывает новые горизонты для обеих компаний, позволяя нам интегрировать наши передовые технологические решения и экспертизы. Я уверен, что это сотрудничество не только укрепит наши позиции на рынке, но и значительно повысит качество и эффективность наших продуктов и услуг. Впереди нас ждут новые возможности для инноваций и роста, и мы с нетерпением ожидаем успешной реализации наших совместных проектов», – отметил генеральный директор НТЦ ИТ «Роса» Олег Карпицкий.