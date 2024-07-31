«К2Тех»: привлечь и удержать линейных рабочих помогут HRTech-решения

Опрос Центробанка «Мониторинг предприятий» в 2023 г. показал рекордный за последние 25 лет уровень нехватки рабочих, занятых в сфере производства, строительства и технических отраслях. Представители крупных компаний поделились опытом разработки и кейсами внедрения HRTech-решений для найма, удержания и мотивации линейного персонала. Об этом CNews сообщили представители компании «К2Тех».

Среди сложностей, с которыми сталкиваются специалисты по подбору персонала на массовые позиции, спикеры назвали: высокую текучку кадров, узкопрофильные вакансии, сезонность набора, необходимость ориентироваться в неоднородном перечне социальных льгот и грейдов и поддерживать постоянную коммуникацию с большим числом кандидатов.

На примере кейса, реализованного «НОТА Юнион» для заказчика «Силовые машины», компании рассмотрели, как с этими ограничениями помогает справиться автоматизация процессов подбора. На производственном предприятии взаимодействие между рекрутером и кандидатом происходит через личный кабинет, в котором реализованы все основные процессы от интервью до приглашения на работу, включая возможность заполнить анкеты, прикрепить документы для проверки службой безопасности, а также включить соискателя в кадровый резерв.

«Мы заметили, что ключевые задачи лежат в области работы с кандидатом. Их мы и реализовали для нашего заказчика в формате единой платформы подбора, которая позволила на 21% сократить время закрытия вакансий и вывода сотрудника, оптимизировать взаимодействие между бизнес-заказчиком и рекрутером, на 18% повысить лояльность и вовлеченность сотрудников. В дальнейшем планируем запустить чат-бот для коммуникации с кандидатами в процессе подбора и пребординга», – сказал коммерческий директор «НОТА Юнион» Максим Корниенко.

91% опрошенных HR-руководителей отметили, что при найме рабочих наблюдают дефицит откликов на рабочие вакансии. По их мнению, чтобы укомплектовать штат, стандартных инструментов для подбора и привлечения кандидатов уже недостаточно.

«Сегодня фокус соискателей размывается развлекательным контентом. Представители рабочих профессий не создают резюме, не заходят на сайты вакансий, не пользуются досками объявлений. Чтобы решить проблему с закрытием линейных вакансий, мы создали сервис, который размещает рекламные объявления на площадках с релевантной аудиторией и фокусирует внимание кандидата на одном оффере», – отметил основатель и руководитель сервиса кадровой лидогенерации Rabotyaga.pro Алексей Коновалов.

66% респондентов считают снижение текучести кадров приоритетной задачей в управление персоналом. По оценкам экспертов, на удержание сотрудников напрямую влияет качество адаптации и обучения. Руководитель отдела адаптации Hoff Галина Лысенко поделилась опытом внедрения платформы для автоматизации процессов обучения и развития от разработчика Knomary. Решение включает в себя чат-бот по знакомству с компанией, образовательные электронные курсы и онлайн-план адаптации. Новички стали быстрее достигать уровня производительности, сопоставимого с уровнем опытных коллег, а руководители – с большей заинтересованностью отслеживать прогресс новых сотрудников и принимать участие в их адаптации.

Опыт ГК «Агропромкомплектация» показал, что эффективным инструментом для управления линейным персоналом может стать чат-бот в Telegram. Разработчик решения Personik реализовал посредством чат-бота комплекс HR-процессов и настроил интеграции с другими системами: «1С:ЗУП», «1С:УХ», «1С:Документооборот», система лояльности, КЭДО, служба поддержки, дистанционное обучение. Чат-бот открывает сотрудникам доступ к более чем 30 офисными сервисам, дает возможность сделать запросы разным службам, а также присылает уведомления и напоминания по командировкам, отпускам и другим кадровым вопросам. Бизнес-партнер по автоматизации ГК «Агропромкомплектация» Роман Горин сообщил, что на текущий момент сервис позволил собрать в едином информационном пространстве 87% сотрудников территориально распределенной группы компаний.

«Рассмотренные кейсы показали, что в период дефицита «синих воротничков» автоматизация HR-процессов необходима и специалистам по подбору, и кандидатам, и руководству. Внедряя HRTech-инструменты, компании не просто успешно решают уже существующую на рынке труда проблему, а закладывают прочный фундамент, который в перспективе позволит сократить издержки на привлечение и адаптацию сотрудников, развивать как бренд работодателя, так и человеческий капитал», – сказал директор по отраслевым решениям HR «К2Тех» Игорь Соколов.