«Крайон» вошла в топ-100 крупнейших ИТ-компаний России в рейтинге CNews300

«Крайон», ИТ-консалтинговая компания в области цифровизации бизнеса, вошла в первую сотню организаций в списке CNews300. Согласно CNews Analytics «Самые эффективные ИТ-компании 2023», «Крайон» заняла пятую позицию в рейтинге. Кроме того, вошла в первую сотню крупнейших ИТ-компаний России в 2023 г.

Рейтинг «CNews300», составленный CNews Analytics, включает крупнейшие российские компании, предоставляющие ИТ-услуги, программное и аппаратное обеспечение. Согласно данным рейтинга, за 2023 г. компания «Крайон» показала рост выручки на 77,7% по сравнению с 2022 г., при этом увеличив штат всего лишь на шесть сотрудников, до 58 человек. Общая выручка компании за 2023 г. составила 5303 млн руб. Выработка в расчете на одного сотрудника также увеличилась и составила в среднем 91,4 млн руб. Такие показатели также позволили компании «Крайон» стать пятой в рейтинге среди сорока самых эффективных ИТ-компаний 2023 г. по версии CNews Analytics.

«В 2023 г. рынок ИТ в России активно трансформировался, основным его драйвером стал процесс импортозамещения, который стимулирует бизнес уделять больше внимания обновлению своей ИТ-инфраструктуры. В текущих условиях компания постаралась приложить максимум усилий, чтобы помочь заказчикам удовлетворить их потребности в области цифровизации. Результатом наших стараний стали не только успешные проекты, но и высокая оценка нашей работы экспертами CNews Analytics и заметные позиции в авторитетном рейтинге CNews300. Мы продолжим двигаться в выбранном направлении и ожидаем дальнейшего роста показателей по итогам текущего 2024 г.», — отметил Вадим Юн, генеральный директор «Крайон».