«Норбит» стала сертифицированным партнером Doczilla Pro

Компания «Норбит» стала сертифицированным партнером Doczilla Pro, разработчика программ для автоматизации и управления жизненным циклом документов. Сотрудничество позволит российским клиентам пользоваться цифровыми продуктами для контрактного менеджмента. Компании также будут вместе работать над созданием комплексного решения, интегрировав LegalTech-продукты Doczilla Pro с no-code-платформой NBT для управления бизнес-процессами.

В рамках партнерства стороны сосредоточатся на двух ключевых направлениях. Первым станет расширение возможностей платформы NBT в области управления договорами, эффективности закупок и автоматизации бэк-офиса за счет внедрения продуктов Doczilla Pro. Вторым ‒ ускорение и упрощение интеграции общих решений с различными СЭД, ECM и CRM-системами. Компании, опираясь на экспертизу, практики и технологии друг друга, расширят совместное предложение и сформируют устойчивый канал продаж.

Владимир Бельтюков, менеджер по работе с партнерами Doczilla, сказал: «Развитие партнерских отношений с таким опытным интегратором как «Норбит» позволит не только реализовать качественные проекты в enterprise-сегменте, фокусно подходить к запросам клиентов, эффективно решать задачи комплексной цифровой трансформации, но и развивать рынок LegalTech».

Артем Кулешов, директор по развитию бизнеса «Норбит» отметил: «Включение решений Doczilla в наш портфель является логичным дополнением к предлагаемым нами продуктам, услугам и сервисам для управления документами и бизнес-процессами. Мы сможем обогатить нашу линейку и вендорский портфель, дополнив их полноценной CLM-системой (Contract Lifecycle Management ‒ управление жизненным циклом контрактов). Наши заказчики теперь могут получить легкий доступ к возможностям Doczilla для автоматизации рутинной работы с документами».