Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2024 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 22 июля 2024 г. №206-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»

Вводится новый порядок сбора первичных статданных при проведении федеральных статнаблюдений за деятельностью субъектов малого предпринимательства – на основании утвержденного Правительством перечня первичных статистических показателей. Запрещается сбор у субъектов малого бизнеса иной отчетности, за исключением сведений, входящих в состав административных данных, и сведений, сбор которых прямо предусмотрен федеральными законами. Отменять запрет частично или полностью может Правительство.

Урегулирован порядок ведения ГИС «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных».

Сплошные федеральные статнаблюдения за деятельностью субъектов среднего предпринимательства будут проводиться раз в 5 лет.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 г. Установлены переходные положения. С 1 апреля 2025 г. появится возможность уведомлять респондентов через Цифровую аналитическую платформу и Госуслуги о проведении в отношении них федеральных статнаблюдений.

Федеральный закон от 8 июля 2024 г. №169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации»

Скорректирован Закон об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций.

Для инициаторов ЭПР отменяется требование об отсутствии судимости руководителя.

Минимальный срок рассмотрения и установления ЭПР сокращен с 90 до 50 рабочих дней.

Страхование вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу других лиц в рамках ЭПР, станет обязательным. Особо урегулированы случаи причинения вреда из-за использования решений, созданных с применением технологий искусственного интеллекта.

Поправки вступают в силу по истечении 180 дней после опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2024 г. №929 «Об утверждении Положения о государственной единой облачной платформе»

Утверждено положение о государственной единой облачной платформе.

Платформа представляет собой единый централизованный территориально распределенный комплекс, предназначенный для размещения и функционирования информационных систем и ресурсов органов власти, госучреждений, ГВБФ, публично-правовых компаний, СОНКО.

Определены цели, задачи и основные принципы ее функционирования, основные группы облачных услуг, состав участников и их функции.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г. Участники эксперимента по переводу информационных систем и ресурсов в единую платформу при этом становятся ее потребителями.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июля 2024 г. №908 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по созданию, апробации и внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» для оформления перевозок грузов»

Урегулировано проведение эксперимента по созданию, апробации и внедрению национальной транспортно-логистической платформы для оформления перевозок грузов.

Он пройдет в период с 1 августа 2024 г. по 1 июня 2025 г. Предусмотрены выдача разрешительных и товаросопроводительных документов посредством механизма единого окна, формирование рейтинга перевозчиков, взаимодействие с системами РЖД и ГИС электронных перевозочных документов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 2024 г. №903 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений и иных государственных информационных систем»

Урегулированы вопросы взаимодействия ФГИС в области семеноводства сельхозрастений и иных ГИС. Цель – предоставление сведений в эти иные ГИС и получения данных из них.

Взаимодействие будет осуществляться в т. ч. через СМЭВ. Исключение – взаимодействие с системами Минсельхоза и Россельхознадзора. Оно будет осуществляться с использованием программно-технических средств таких систем.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2024 г. №900 «О порядке учета ИТ-активов, используемых для осуществления деятельности по цифровой трансформации системы государственного (муниципального) управления»

Установлены правила учета ИТ-активов, используемых для цифровой трансформации системы государственного (муниципального) управления.

В частности, прописаны функции и полномочия участников учета, определены задачи и принципы его ведения. Закреплено, как составляются цифровые профили субъектов учета и формируется управленческая отчетность для решения задач цифровой трансформации.

ФОИВ и органы управления ГВБФ должны перейти на ведение учета с 1 января 2025 г. Остальным органам, госкорпорациям, госкомпаниям и публично-правовым компаниям рекомендовано это сделать.

Скорректированы положения о ФГИС координации информатизации и о ведомственных программах цифровой трансформации. Утратило силу положение о ФГИС учета информсистем, создаваемых и приобретаемых за счет федерального бюджета и бюджетов ГВБФ.

Постановление вступает в силу со дня опубликования, за исключением положений, которые вводятся с 1 января 2025 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2024 г. №995 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2021 г. №689»

Скорректировано положение о Комиссии по научно-технологическому развитию России.

Комиссия будет взаимодействовать с комиссиями Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

Также предусмотрена разработка перечней приоритетных направлений научно-технологического развития и важнейших наукоемких технологий. Их проекты будут направляться в Совет при Президенте по науке и образованию.

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2024 г. №955 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. №439»

Правительство скорректировало порядок формирования перечня налоговых расходов Российской Федерации и их оценки.

Определены периодичность и сроки размещения на сайте Минфина указанного перечня. Кураторам налоговых расходов предоставлено право устанавливать в методиках дополнительные критерии оценки результативности таких расходов. За правительственной комиссией по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов закреплены полномочия по рассмотрению результатов оценки налоговых расходов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2024 г. №912 «Об утверждении Правил организации и проведения поиска и спасания, взаимодействия органов и служб единой системы авиационно-космического поиска и спасания в Российской Федерации, а также этих органов и служб с федеральными органами исполнительной власти и Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»

Урегулированы поиск и спасание терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей, космонавтов, а также людей, терпящих или потерпевших бедствие на море.

В частности, оговорено взаимодействие органов и служб единой системы авиационно-космического поиска и спасания друг с другом, а также с федеральными органами власти и корпорацией «Роскомос».

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2024 г. №980 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Изменен порядок функционирования ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности». Она стала подсистемой Единой системы предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов). Расширены функции ГИС.

Уточнено содержание Единого реестра проверок.

Скорректированы особенности организации и проведения государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, в т. ч. на новых территориях. В частности, закреплено, как объявляется предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Постановление вступает в силу со дня опубликования, за исключением положений, которые применяются с 1 октября 2024 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2024 г. №973 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. №1824»

Роскомнадзор необходимо уведомлять о начале деятельности по обеспечению функционирования информационного ресурса для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей. Уведомление можно подать по собственной инициативе или по требованию Роскомнадзора, составленному на основе обращения федерального органа власти, осуществляющего ОРД или обеспечивающего госбезопасность. На основе уведомлений ведется реестр организаторов распространения информации.

Если постановлением по делу об административном правонарушении установлен факт повторного неуведомления, Роскомнадзор теперь сам будет включать организатора распространения информации в реестр.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2024 г. №1801-р

До конца 2024 г. проводится эксперимент по идентификации и аутентификации через госуслуги для регистрации в соцсетях, на сайтах агрегаторов информации о товарах (услугах), в информресурсах по поиску сотрудников и работы. Цель – через Интернет заключать договоры купли-продажи транспортных средств, иных товаров, выполнения работ, оказания услуг, аренды имущества, а также искать сотрудников и работу.

Правительство обновило перечень сведений, которые владельцы указанных сайтов, агрегаторов и информресурсов вправе получать с согласия гражданина с использованием ЕСИА в соответствующих целях.

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 11 июля 2024 г. №232 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 06.08.2019 №170 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников федерального бюджетного учреждения «Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации» по виду экономической деятельности «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов»

Скорректирован порядок установления работникам Научного центра правовой информации при Минюсте персонального повышающего коэффициента к окладу (ставке) по профессии (должности).

Указание Банка России от 10 июля 2024 г. №6798-У «О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ, а также о порядке сообщения операторами инвестиционных платформ, операторами финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»

Обновлены правила составления и представления отчетности: операторами инвестиционных платформ; операторами финансовых платформ; операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов.

Установлен порядок сообщения Банку России информации о лицах, которым поручены идентификация и обновление информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарах.

Указание вступает в силу с 1 января 2025 г.

Прежний порядок представления отчетов утрачивается силу.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 16 июля 2024 г. «Успейте подать заявку на ИТ-отсрочку от срочной службы»

С 24 июля по 6 августа сотрудники ИТ-компаний смогут через Госуслуги подать заявку на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва 2024 г. Работодатель увидит заявки в своем личном кабинете и, если данные о сотруднике верны, подтвердит их. Если специалист не отправит свои данные сам, внести его в список на отсрочку сможет организация.

До 11 августа компания должна проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через Госуслуги. От одной организации может быть направлено несколько списков по мере их формирования. До 31 августа Минцифры передаст информацию в Минобороны. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке.

Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 июля 2024 г. №01-01-68/16765 «О размещении на сайте изменений в описание структур электронных сообщений»

7 мая 2024 г. на сайте Росфинмониторинга опубликованы изменения в описание структур наименования, служебной и информационной части формализованных электронных сообщений, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам.

В личные кабинеты организаций и ИП направлены сообщения о том, что изменения вступают в силу по истечение 30 дней с момента их размещения на сайте Росфинмониторинга.

Таким образом, указанные изменения действуют с 5 июня 2024 г.