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До завершения подачи заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы остался один день

Прием заявлений на отсрочку от срочной службы в осенний призыв для ИТ-специалистов на «Госуслугах» завершится в 23:59 МСК шестого августа. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В списки на отсрочку включают граждан России мужского пола от 18 до 30 лет, работающих по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня, с высшим образованием по ИТ-специальности из перечня, проработавших в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев за последний год. Требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза

Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2024 г.

Работодатель должен подтвердить и направить данные в Минцифры в личном кабинете на «Госуслугах» до 11 августа. Если сотрудник не подаст заявление сам, то его может внести в списки компания.

Минцифры передаст списки, полученные от компаний, в Минобороны до 31 августа. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке.

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