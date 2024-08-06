«Экзон» и «Росэлторг» заключили соглашение о сотрудничестве

Федеральный оператор электронных торгов «Росэлторг» и облачная платформа для цифровизации строительства «Экзон» заключили соглашение о взаимодействии в области информационной безопасности и передачи данных. Компании будут сотрудничать в рамках работы по изготовлению электронных цифровых подписей (ЭП) для работы в системе «Экзон».

ЭП – это альтернатива ручной подписи в электронном документе, с помощью которой верифицируется авторство, время подписания документа и его неизменность. Она необходима пользователям платформы «Экзон» для передачи и согласования документов в надзорные органы, например, в Госстройнадзор и Главгосэкспертизу. Более того, первичная документация может быть принята ФНС России в электронном виде исключительно при условии наличия ЭП, полученной в аккредитованном удостоверяющем центре.

Удостоверяющий центр «Росэлторг» аккредитован в соответствии с Федеральным законом №63-ФЗ, также входит в число доверенных лиц ФНС России, что даёт ему право выпускать электронные подписи любого формата, в том числе для сотрудников организаций, физических лиц, руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей. Точки выдачи ЭП находятся в большинстве регионов России.

Все пользователи «Экзон» могут оставить заявку на получение ЭП в личном кабинете системы при старте работы или обновить (если истекает срок действия) по индивидуальным условиям, оформив доставку в любую точку России в рамках партнерской программы. Изготовление ЭП займет одни сутки при получении лично в удостоверяющем центре или 2-3 дня при доставке в регионы. Для пользователей «Экзон» изготовление ЭП на 10% дешевле, обработка заявок стоит в приоритетном порядке. Также «Росэлторг» обеспечивает круглосуточную техническую поддержку, поэтому любой вопрос можно задать через Telegram-помощник или по телефону.

«Сотрудничество с надежным удостоверяющим центром является ключевым фактором обеспечения информационной безопасности и достоверности данных. Аккредитация компании служит залогом доверия в цифровом мире, и «Экзон» дорожит своей репутацией и надежностью предоставляемых услуг, поэтому рекомендует своим клиентам только проверенные решения», – отметил руководитель департамента внедрения ИТ-решений «Экзон» Алмас Умяров.